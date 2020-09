Ciclone al Sud, allerta meteo Calabria e Sicilia/ Maltempo “eventi simili a uragani”

Un ciclone dalle caratteristiche sub tropicali è atteso nelle prossime ore in arrivo al Sud Italia. Le previsioni meteo annunciano infatti qualche fenomeno in arrivo soprattutto sui versanti ionici che potrebbe comportare una allerta maltempo da non sottovalutare. Secondo quanto reso noto da 3BMeteo il ciclone punterebbe verso la Grecia ma non si esclude che possa interessare anche il Sud del nostro Paese, in particolare la Calabria e la Sicilia. Si tratterebbe in tal caso della prima tempesta con caratteristiche sub tropicali del 2020. Stando alle previsioni di oggi, semmai dovesse interessare il nostro Meridione, il ciclone potrebbe portare ad una ondata di maltempo con piogge e temporali, un rinforzo dei venti e un aumento del moto ondoso. Già nel pomeriggio di oggi la copertura nuvolosa ha raggiunto il Sud dove non sono mancate precipitazioni tra bassa Calabria e Sicilia orientale sebbene il ciclone Mediterraneo, come è stato ribattezzato, ha come obiettivo la Grecia dove è atteso per la giornata di venerdì e dove si attendono piogge eccezionali fino a 200-300 mm di acqua accumulata.

CICLONE AL SUD, ALLERTA METEO CALABRIA, SICILIA E PUGLIA

A causa del ciclone Mediterraneo che sta per abbattersi in queste ore e che potrebbe lambire anche il Sud dell’Italia, la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta arancione su Calabria e Sicilia e gialla in Puglia. Attesi forti temporali, accompagnati da fulmini e vento forte su alcune regioni del Meridione e che, come spiega Fanpage.it per gli esperti tali eventi non avranno nulla da invidiare agli uragani. Tutto ciò sarà dovuto ad un momento di forte instabilità provocato dal passaggio di un intenso ciclone mediterraneo sul mar Ionio e che preannuncia forte maltempo almeno fino a domani sera. Non è un caso se per l’intera giornata di domani è stata diramata l’allerta arancione sui settori di Calabria e Sicilia e gialla su parte della Puglia dal momento che “dal primo pomeriggio di oggi, mercoledì 16 settembre, precipitazioni a prevalente carattere temporalesco su Calabria e Sicilia, specie sui settori centro-meridionali della Calabria e nord-orientali della Sicilia”, si legge sul portale della Protezione Civile. Da stasera saranno inoltre previsti sempre al sud “venti forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca o localmente di burrasca forte, sui settori ionici della Sicilia e della Calabria, con possibili mareggiate sulle coste esposte”.

🔔🟠 #allertaARANCIONE, giovedì #17settembre, su settori di Calabria e Sicilia.

🔔🟡 #allertaGIALLA su parte della Puglia e sulle restanti zone di Calabria e Sicilia.

🌩 🌬 In arrivo temporali e venti forti al Sud. Leggi l’avviso meteo del #16settembre 👉 https://t.co/xFXpEN3S17 pic.twitter.com/OkPW1htZVM — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) September 16, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA