Uragano Laura in Louisiana/ Gli esperti “Più forte di Katrina, possibile catastrofe”

Si è abbattuto sul confine fra la Louisiana e il Texas, negli Stati Uniti, l’uragano Laura. Attorno all’una di notte, ora locale, una tempesta di categoria 4 ha interessato la zona, con la minaccia di inondazioni e danni, come riferito dai meteorologi nazionali. Secondo gli esperti, Laura è potenzialmente devastante, in quanto la velocità del vento di approdo ha superato l’uragano Katrina, impressionante fenomeno atmosferico verificatosi nel 2005, 15 anni fa. Con il passare delle ore l’uragano si è mosso rapidamente dal mare verso gli Stati Uniti, continuando a guadagnare forza con venti fino a 240 chilometri orari (la categoria 5, come ricorda il National Hurrican Center, rientra a partire dai 252 km/h). Sono 103mila le case già rimaste senza elettricità, di cui 87.157 in Louisiana e altre 16.356 nel Texas. L’Nhc parla di “formidabile uragano” che potrebbe causare onde “a cui non si può sopravvivere”, e potrebbe essere il più forte mai abbattutosi finora sugli Stati Uniti. Previste onde maestose alte fino a 6 metri, che potrebbero penetrare la costa per una decina di chilometri.

URAGANO LAURA IN LOUISIANA, L’APPELLO DI TRUMP

A spaventare i meteorologi e gli addetti ai lavori, la forza che Laura ha guadagnato nelle ultime 24 ore, ben il 70% in più, e proprio per questo a mezzo milione di persone è stato chiesto il trasferimento altrove, vista la tempesta. Tra l’altro già nella giornata di lunedì scorso la Louisiana era stata investita dalla tempesta tropicale Marco, che aveva causato piogge torrenziali e forte vento, ma quell’evento sembrerebbe essere minimo rispetto a quanto potrebbe accadere nelle prossime ore. Il presidente Donald Trump si è rivolto alla popolazione locale chiedendo di “ascoltare le autorità locali”, tenendo conto anche dell’epidemia di coronavirus, con il governatore del Texas Greg Abbott, che ha invitato le famiglie a trovare riparo negli hotel e nei motel per favorire il distanziamento sociale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA