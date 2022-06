Cies, la classifica sul valore dei giocatori/ Il primo di Serie A è Lautaro Martinez

Il Cies (International Center for Sports Studies), mentre la sessione estiva di calciomercato si prepara ad accendersi, ha reso noto l’aggiornamento settimanale della classifica dei primi 100 giocatori al mondo ordinati per valore di mercato. L’ordinamento, come riportato da Footballnews24, si basa su parametri – economici e non – molto ampi e variegati: tra questi, oltre alle variabili relative alle prestazioni maturate sul campo (negli ultimi ventiquattro mesi in senso più ampio e negli ultimi dodici in senso più stretto) e al numero di presenze collezionate nel club e in nazionale, ci sono anche l’età del giocatore, la durata del contratto che ha in essere e infine l’inflazione dei prezzi dei trasferimenti dei calciatori.

In testa si trova Kylian Mbappé con 206 milioni di euro in virtù del rinnovo del contratto con il Paris Saint Germain. Al secondo posto c’è il giovane brasiliano Vinícius Júnior, reduce dalla vittoria della Champions League con il Real Madrid, il cui valore stimato è di 185 milioni di euro. A completare il podio con un valore di 153 milioni di euro è Erling Haaland, attaccante da poco acquistato dal Manchester City.

Cies, la classifica sul valore dei giocatori: la situazione in Serie A

Qual è la situazione, secondo il Cies, per quanto riguarda la classifica del valore dei giocatori di Serie A? A occupare la vetta ci sono due giocatori dell’Inter. Il primo è Lautaro Martinez, con un valore di 106,7 milioni, mentre il secondo è Nicolò Barella con 94,9 milioni di euro. Al terzo posto c’è invece Dusan Vlahovic della Juventus con 87,6 milioni di euro. Alle spalle del podio è rimasto Tammy Abraham della Roma con 71,4 milioni di euro.

Per trovare dei giocatori del Milan, nonostante i rossoneri si siano laureati quest’anno campioni d’Italia, è necessario andare a ritroso fino al quinto posto, occupato da Theo Hernandez con 71,3 milioni di euro, e al sesto posto, occupato da Rafael Leao con 66,9 milioni di euro. Cifre ben lontane da quelle degli altri protagonisti in Europa.

