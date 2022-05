Cinderella Story/ Su Italia 1 il film con Hilary Duff e Chad Michael Murray

Cinderella Story, film di Italia 1 diretto da Mark Rosman

Cinderella Story va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, domenica 22 maggio, a partire dalle ore 14:30. La pellicola è stata realizzata nel 2004 con una coproduzione tra Stati Uniti d’America e Canada ed è imperniata su una rivisitazione in chiave moderna della celebre fiaba Cenerentola.

La regia del film è stata affidata a Mark Rosman con distribuzione curata dalla Warner Bros Pictures. Nel cast del film sono presenti tra gli altri Hilary Duff, Chad Michael Murray, Jennifer Coolidge, Regina King, Dan Byrd e Julie Gonzalo.

Cinderella Story, la trama del film: una esistenza felice ma…

In Cinderella Story Sam è una piccola bambina che vive nella valle di San Fernando in California nelle vicinanze di Los Angeles con suo padre il quale gestisce un ristorante di successo. La loro esistenza è davvero molto felice nonostante la perdita della mamma ma tutto cambia quando l’uomo decide di convolare a nuove nozze con una giovane donna di nome Fiona, la quale è una disoccupata soprattutto famosa per essere una cacciatrice di dote.

Tra l’altro Fiona arriva nella casa di famiglia anche con due figlie che sono estremamente capricciose e viziate. Per via di un terribile terremoto che coinvolge tutta la zona di Los Angeles, il padre muore e così la povera donna si ritrova con una situazione particolarmente delicata perché Fiona è riuscita ad accaparrarsi tutto quello che era di proprietà dell’uomo. La vita per la povera ragazza si complica ulteriormente perché la matrigna le impone i lavori più complessi in casa e al ristorante.

Lei cerca di stringere i denti e di andare avanti con l’obiettivo di riuscire ad andarsene finalmente, completando il percorso scolastico per frequentare una prestigiosa università. Tutto però sembra cambiare grazie al supporto che non le fa mai mancare il suo migliore amico ed una relazione tramite email e messaggi che ha con il ragazzo più popolare la scuola ossia Austin. Il loro sogno d’amore ovviamente sarà contattato dalle due figlie della matrigna e da una serie di eventi sfortunati.

