Cindy Crawford, ex moglie di Richard Gere/ storia d’amore da red carpet finita male

La scalata al successo di Cindy Crawford

Cindy Crawford è una modella e attrice statunitense. Il successo arriva negli anni ottanta e novanta e il neo marrone che ha sul viso viene definito in quegli anni un “marchio di bellezza”. La sua vita famigliare è segnata dal dolore per la perdita del fratello Jeff morto di leucemia. Dopo quell’evento la modella si è occupata molto di attività benefiche legate soprattutto alla leucemia infantile. E’ stata scoperta per caso da un fotografo e da quell’evento ha iniziato a lavorare nel mondo della moda a New York. La sua fama raggiunse livelli così alti che i cantanti Prince e Gianni Togni hanno inserito il suo nome all’interno delle loro canzoni.

Ebbe successo soprattutto nel mondo dei cosmetici, lavorando per 11 anni con la Revlon e creando anche un suo profumo. Riguardo al mondo del cinema invece, Cindy recitò nel film Facile Preda ma non ebbe successo. Fu la prima top-model a posare nuda per Playboy e rientra nella categoria delle 50 donne più belle del mondo. Attualmente la modella è sposata con Rande Gerber ma la sua storia d’amore più importante e più amata dal pubblico fu quella con l’attore Richard Gere.

Cindy Crawford e Richard Gere, una storia d’amore iconica

Cindy Crawford e Richard Gere sono stati una delle coppie più amate e iconiche degli anni ’90, per la loro bellezza e per i loro talenti nei rispettivi ambiti lavorativi. La top-model oggi ha due figli: Presley e Kaia, ma nessuno dei due è nato dall’amore con l’attore. I due infatti sono stati sposati dal 1991 al 1995, ma non hanno avuto nessun figlio. Lei era più giovane di lui di 17 anni e questa forse è stata una delle cause della loro rottura.

La stessa Cindy, nel libro che ha scritto per i suoi 50 anni: “Becoming”, ha raccontato: “Non avevo la più pallida idea di quanto fossi giovane, però lo ero. Sono stata con Richard per sei anni, ma è stato come essere stati sposati solo per due anni. C’è un rapporto amichevole, ora, ma per me è tornato ad essere Richard Gere, come uno sconosciuto perché non ci vediamo molto. Credo che parte del problema della nostra relazione fosse che non siamo mai stati amici, come dei pari. Io ero giovane e lui era Richard Gere”. Prima che i due divorziassero, diventando poi due sconosciuti, avevano debuttato come coppia sul red carpet, nel 1991. I loro scatti avevano fatto il giro del mondo, tutt’ora restano iconici e probabilmente lo resteranno sempre.

