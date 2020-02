Cinema per tutti a Bagheria/ Gratis al Supercinema per meno abbienti e disabili

I cittadini meno abbienti e con un Isee (indicatore di situazione economica) basso, così come i disabili, a Bagheria possono andare al cinema gratuitamente. E questo grazie all’iniziativa “Cinema per tutti” lanciata prima dello scorso Natale e rivolta alle famiglie indigenti e alle famiglie che hanno all’interno del loro nucleo un disabile. L’amministrazione comunale ha voluto così dare la possibilità ai cittadini con Isee inferiore ai 7mila euro, quindi in difficoltà economica, o con disabilità di assistere ad alcuni spettacoli senza pagare. E così mercoledì 11 dicembre hanno potuto assistere allo spettacolo delle ore 15:30 del film “Cetto c’è senzadubbiamente” con Antonio Albanese senza pagare nulla, presso il “Supercinema Bagheria di Manca Serenella & C. Sas”, società che ha sede legale in Arcore (MB) e di cui la Famiglia Manca detiene quote societarie pari al 66,66%. Per la famiglia Manca il recupero e la valorizzazione di Supercinema Bagheria è stata una missione a favore della diffusione della cultura cinematografica e rivalorizzando un patrimonio storico e rendendola accessibile a tutti, e in questo intento si colloca l’iniziativa “Cinema per tutti”. Invece mercoledì 8 gennaio alle 15:00 c’è stato il secondo appuntamento dell’iniziativa “Cinema per tutti”, con il film “JUMANJI: The Next Level”, per il quale sono state aperte tutte le sale del Supercinema con oltre 1000 posti a sedere messi a disposizione. Per assistere alla proiezione dei film è stato necessario inviare una mail ad un indirizzo di posta predisposto indicando il possesso dei requisiti e un recapito telefonico utile in caso di verifica. In questo modo è stato possibile «regalare un paio d’ore di spensieratezza a chi non ha i mezzi necessari per potersi permettere di andare al cinema», ha spiegato Maurizio Lo Galbo, che guida l’assessorato allo Spettacolo.

