LA TELA DELL’ASSASSINO, IRIS/ Streaming video del film con Ashley Judd e Samuel L. Jackson (27 ottobre 2018)

Il film “La tela dell’assassino” non ha convinto del tutto la critica: “Il regista Philip Kaufman, veterano con un passato di qualità, dirige il traffico, con un fin troppo disinvolto dosaggio degli avvenimenti, disseminando il racconto di situazioni fuorvianti… E la bella e brava Ashley Judd è ancora una volta sprecata in una pellicola di genere, che sarebbe meglio definire degenere”, ha scritto Adriano De Carlo, su Il Giornale. E ancora: “Sparatorie, inseguimenti, indagini, belle scenografie, regista navigato e cast indovinato, ma questo serial-thriller dal sapore noir promette più di quello mantiene”, ha commentato Roberta Bottari, sul Messaggero. Ricordiamo che “La tela dell’assassino”, clicca qui per vedere il trailer del film, va in onda su Iris a partire dalle 21.00, ma sarà possibile vederlo anche in streaming grazie al portale di Mediaset, sui propri dispositivi mobile cliccando qui.

CURIOSITÀ SUL FILM

Thriller nella prima serata di Iris, dove viene trasmessa la pellicola del 2004 dal titolo originale Twisted, prodotta in USA per la regia di Philip Kaufman mentre il soggetto è stato scritto da Sarah Thorp e la produzione è stata firmata da Anne Kopelson e Arnold Kopelson. La distribuzione del film nel nostro Paese è stata eseguita dalla Paramount Pictures, il montaggio è stato realizzato da Peter Boyle con le musiche composte da Mark Isham e la scvenografia di J. Dennis Washington. In questo film appaiono due attori, Mark Pellegrino e Titus Welliver, che hanno recitato insieme nel telefilm Lost, dove interpretavano i due fratelli buono e malvagio. La scena finale del film La tela dell’assassino, è stata girata al San Francisco Maritime National Historic Park. Nel film si vedono comparire anche molti bar e ristoranti noti di San Francisco. Errori presenti nel film: nella scena al biliardo si vede Jessica mandare in buca la palla numero 8. Nell’inquadratura successiva la palla è ancora al suo posto. Quando Jessica è al bar messicano il livello di liquore nel suo bicchiere cambia tra un’inquadratura e l’altra.

NEL CAST SAMUEL L. JACKSON

Su Iris andrà in onda nella prima serata di oggi, sabato 27 ottobre, per il ciclo Nodo alla gola, il film thriller La tela dell’assassino (titolo originale Twisted). Il film è stato diretto nel 2004 dal regista Phlip Kaufman e annovera nel cast Ashley Judd (Jessica Shepard), Samuel L. Jackson (John Mills), Andy García (Mike Delmarco) e David Strathairn (il dottor Melvin Frank). Il film si svolge a San Francisco, in California, che è dove è anche stato girato. La pellicola non ottenne un buon consenso da parte della critica nè fu molto apprezzato dal pubblico. Costato 50 milioni di dollari, ne incassò poco più di 40 in tutto il mondo. La promozione ricevuta da Jessica nel film in realtà non implica un grande cambiamento nelle sue responsabilità, poiché nella polizia statunitense tra i due gradi che lei acquisisce non corre molta differenza. Ma ecco adesso la trama del film nel dettaglio.

LA TELA DELL’ASSASSINO, LA TRAMA DEL FILM

Jessica Shepard riceve una promozione all’interno della polizia di San Francisco e le viene affidato un caso molto complicato. Dovrà cercare di seguire le tracce di un serial killer che lascia un segno su tutti quelli che uccide, ovvero una bruciatura di sigaretta sulla mano. A darle una mano c’è l’anziano detective Mills, che è molto affezionato alla ragazza poiché era amico di suo padre che ora è morto. Per Jessica però presto le cose si mettono male. Tutti gli uomini che cadono vittime del serial killer erano stati suoi amanti, tanto che i sospetti cadono proprio su di lei. Ad un certo punto però la situazione subisce un brusco capovolgimento, e ad essere sospettato è un collega di Jessica, Mike Delmarco. Ma poi, ancora una volta, tutto cambia…