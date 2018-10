Windtalkers, Rai Movie/ Streaming video del film con Nicolas Cage (oggi, 27 ottobre 2018)

La critica ha avuto da ridere sul lavoro di John Woo dietro la macchina da presa di “Windtalkers“: “Il film è anche molto spettacolare, ma su registri diversi dai soliti di John Woo. Che qui sembra troppo rispettoso per abbandonarsi al suo fiammeggiante stile hongkonghese, ma non riesce ugualmente a darci quel senso di stupore e di verità che è la chiave di ogni film di guerra, per quanto smaccatamente falso possa essere”, ha scritto Fabio Ferzetti, sul Messaggero. Roberto Nepoti, su la Repubblica, ha commentato: “Woo ha chiuso nel cassetto lo struggente lirismo con cui aveva riformato il cinema d’azione hongkonghese, e da lì quello del resto del mondo. La cosa peggiore è che il regista, copiato da tanti, ora si mette a copiare gli altri”. Ricordiamo che “Windtalkers, clicca qui per vedere il trailer, andrà in onda su Rai Movie a partire delle 21.10 ma sarà possibile vederlo anche sintonizzando i propri dispositivi mobile a Rai Play, cliccando qui.

NEL CAST NICOLAS CAGE

Il film Windtalkers va in onda su Rai Movie oggi, sabato 27 ottobre 2018, alle ore 21,10. La pellicola è stata affidata alla regia di John Woo, regista cinese di lingua cantonese nato nel cinema d’azione in madre patria, in seguito trapiantato negli States come autore della regia di film di co-produzione tra i due paesi o solamente voluti dalle case americane ai quali lo stile di John Woo è sempre piaciuto per un’azione non banale, lo stile cinese è inconfondibile e nel cinema rende bene. Nel cast di Windtalkers, protagonista della pellicola è l’attore Nicolas Cage, inutile ricordare ancora una volta l’albero genealogico di quella che è una delle famiglie regine del cinema di Hollywood, un attore che tra alti e bassi, successi e flop, ha collezionato decine di presenze in cast diversi, a volte ottimi successi, altre ancora anonimi, un attore con poche vie di mezzo. Assieme a Cage, Christian Slater, fu una grande promessa del cinema quando interpretò al sua parte del giovane Adso da Melk accanto a Sean Connery ne ‘Il nome della rosa’, un attore che ogni tanto scompare per poi ricomparire improvvisamente e ciò è piacevole perché Slater ha un’ottima recitazione. Ma ecco a voi la trama del film nel dettaglio.

WINDTALKERS, LA TRAMA DEL FILM

Nella guerra tra giapponesi ed americani si sono usate diverse strategie al fine di poter portare le sorti dello scontro da una parte o dall’altra, ognuno dei due eserciti ha incrementato lo studio del nemico affinando tecniche sottili, come nel caso della nostra pellicola, cioè l’impiego della lingua navajo tra i soldati della marina americana al fine di non lasciare ai giapponesi la possibilità di decifrare i codici militari durante le azioni di guerra. Dall’altra parte i nipponici cercano di rapire questi marine navajo originali, per capire la lingua, sapere in anticipo le intenzioni delle flotte stelle-strisce ma il compito del sergente Joe Enders è quello di difendere questi soldati scelti ed indispensabili ai fini delle comunicazioni criptate.