Grande Fratello Vip 2018/ Video, Francesco Monte e Giulia Salemi, arriva bacio sotto le coperte

Per qualcuno è solo un flirt, per altri è un modo come un altro per sfruttare l’esposizione mediatica e fare business: tuttavia, il rapporto tra Francesco Monte e Giulia Salemi si fa sempre più intimo e qualche ora fa pare che fra i due sia scattato un bacio sotto le coperte. Il tutto sarebbe avvenuto attorno all’alba, quando i due concorrenti del Grande Fratello Vip 2018, stretti l’uno nell’altra nello stesso letto, avrebbero approfittato dell’oscurità della camera da letto per scambiarsi un bacio appassionato. A portare alla luce il loro bacio è stato un filmato condiviso da Il vicolo delle News, nel quale si vede chiaramente Francesco Monte e Giulia Salemi intenti a dare spazio alle loro più intime passioni, dopo una serie di litigi che sono andati avanti per tutta la notte. Dopo settimane di crisi, tira e molla, discussioni varie e reciproche accuse, fra i due concorrenti è quindi finalmente scoccata la scintilla, con Giulia Salemi che ha finalmente fatto outing sui propri sentimenti. C’è una nuova coppia nella casa di Cinecittà? Se vi siete persi il filmato, potete cliccare qui e visualizzarlo sulla fan page ufficiale del Vicolo delle News. (Agg. di Fabiola Iuliano)

ELIA FONGARO PIANGE: “STO RICEVENDO ATTACCHI OVUNQUE!”

Dopo gli attacchi di Francesco Monte, Elia Fongaro è stato preso di mira da Alessandro Cecchi Paone ed Ela Weber. Entrambi i concorrenti infatti, hanno accusato l’ex velino di prendere in giro Jane Alexander. Dello stesso pensiero è anche Monte che, alcune ore prima l’aveva apostrofato come un manipolatore. “Secondo me tu Jane la stai prendendo per il c**o, ti fai la giornata per i cavoli tuoi, sei un individualista, pensi solo ai cavoli tuoi. Sei un manipolatore, subdolo, utilizzi Jane come collante per lecchinarti tutti”, aveva confidato Francesco. Il modello però, è apparso visibilmente scosso dagli ultimi attacchi, tanto da piangere ed affermare, così come riporta il buon Fabiano di BitchyF: “Sono esausto, sto ricevendo attacchi da chiunque, è come se stessi facendo tre Grandi Fratelli. Ela è preoccupata per Jane perché crede che io la stia usando, Cecchi Paone mi ha detto che io gli sono risultato razzista e che o fingo di essere cretino o sono cretino davvero”. Il web intanto, lo ha accusato di piangere senza versare lacrime. Cliccate qui per visionare il video e farvi un’idea. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

C’E’ TENSIONE NELLA CASA

C’è tensione nella Casa del Grande Fratello Vip, che aumenta man mano ci si avvicina alla nuova diretta, in onda domani su Canale 5. Non tira buona aria tra Francesco Monte ed Elia Fongaro, tanto che le scintille tra i due nella Casa continuano. E a casa, il pubblico inizia a sospettare che dietro ai comportamenti di Elia ci sia, in realtà, una vera e propria strategia. Dal rapporto creatosi con Jane Alexander al fatto che ci sia quasi sempre lui al centro di liti e “complotti”, Elia inizia a scatenare le prime critiche da parte di quel pubblico che lo crede “finto”. Non sarebbe quindi vero l’interessamento a Jane, ed ecco il perché del “dietro front” degli ultimi giorni e sarebbero invece pensate ad arte le liti con alcuni elementi della Casa. C’è comunque da sottolineare che Elia è riuscito ad uscire indenne già da molte nomination e potrebbe farcela anche questa settimana.

ALESSANDRO CECCHI PAONE: “ECCO CHI MI HA VOLUTO AL GF VIP”

Nella Casa non mancano però momenti divertenti. Di certo, a movimentare la Casa è stato anche Alessandro Cecchi Paone, new entry di questa edizione del Grande Fratello Vip. Proprio lui si è reso nelle ultime ore protagonista di un’importante rivelazione sulla sua partecipazione. “Come mai sono entrato al Grande Fratello Vip? Me lo ha chiesto Pier Silvio in persona, è stata una scelta sua. – ha confessato Paone, chiacchierando con alcuni compagni nella Casa; poi ha spiegato – Mi ha chiamato e mi ha detto che aveva assolutamente bisogno che io lo facessi, così ho accettato. Mi ha chiamato venerdì, tre giorni prima del mio ingresso”. Il noto conduttore ha inoltre aggiunto: “Io non ci pensavo assolutamente! Ma ho accettato e qua sto benissimo, mi trovo bene con voi”.