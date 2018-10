Laura Efrikian/ La storia con Gianni Morandi, l’amore per l’Africa: “E’ nata un’altra me” (Le Ragazze)

Laura Efrikian parla del suo rapporto con Gianni Morandi a Le Ragazze, in onda questa sera su Rai 3: “Eravamo d’accordo sul divorzio. Assurdo restare legati per sempre solo per aver detto sì davanti ad un prete. Io ero attrice brava, purtroppo sono diventata moglie di… . Ho dovuto ricominciare da zero e non è stato affatto facile”. Laura è ripartita dall’Africa, dall’amore per i bimbi e per le famiglie più in difficoltà: “L’amore per l’Africa è nato casualmente. Il mio commercialista aveva una casa a Malindi, sono andata con i miei amici in questa bellissima villa. Siamo partiti tutti insieme, quando ho visto quei bambini e quelle donne con le taniche in testa è nata un’altra Laura, quella che si dà completamente. Poi mi sono frenata – racconta Laura Efrikian – ho fondato Laura For Africa. Raccolgo soldi, organizzo tutto, faccio tutto quello che è nelle mie possibilità”. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

LAURA EFRIKIAN, IL RAPPORTO COL PADRE

La libertà, l’importanza della donna e l’arte. Laura Efrikian, ex moglie di Gianni Morandi, oggi 78 anni, si racconta a Rai Tre nel programma condotto da Gloria Guida, Le Ragazze: “Sono nata a Treviso ma io non potevo pensare di restare in provincia. Sono una che ha sempre avuto voglia di fare. A 8 anni sognavo di diventare attrice”. Legame speciale e genuino col papà: “Mio padre scoprì Vivaldi, mia nonna voleva che papà fosse dottore in legge. Voleva fare il conservatorio e non glielo hanno permesso, per questo quando gli dissi di voler recitare non fece una piega. Perchè volevo fare l’attrice? Perchè secondo me era l’unica forma d’arte così completa. D’altronde facevo già danza classica e dipingevo”. Ripensare al padre la fa commuovere, Laura Efrikian non si nasconde: “E’ stata una persona importantissima per me. Se ne parlo più di cinque minuti mi commuovo ancora adesso”. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

ROMANTICISMO SENZA TEMPO

Laura Efrikian, annunciatrice e icona romantica senza tempo, sarà tra Le Ragazze che questa sera si racconteranno su Rai Tre nell’omonimo programma condotto da Gloria Guida. Nota al pubblico per essere stata la prima moglie di Gianni Morandi (sposato nel 1966 e dal quale ha avuto tre figli, di cui una persa a pochi minuti dalla nascita), oggi ha lasciato il mondo dello spettacolo per dedicarsi unicamente alle sue passioni: la beneficenza, la pittura e i viaggi. Ma sono in pochi a sapere però che tra le sue passioni c’è anche L’Isola di Pietro, la fiction in onda su Canale 5 (attualmente con la seconda stagione) e che vede il suo ex marito tra i protagonisti: dopo il successo del primo capitolo, Laura Efrikian ha infatti elogiato pubblicamente il ruolo del suo ex e, raggiunta dal settimanale Di Più Tv, si è complimentata per la sua recitazione.

LAURA EFRIKIAN, IL MATRIMONIO SEGRETO CON GIANNI MORANDI

Questa sera Laura Efrikian ricorderà il suo passato televisivo ripercorrendo alcuni aneddoti sulla sua straordinaria carriera nel mondo dello spettacolo; ma nell’intervista rilasciata a Le Ragazze, l’ex conduttrice potrà inoltre ripercorrere il suo matrimonio con Gianni Morandi, del quale proprio di recente ha ricordato il doloroso periodo legato alla separazione. Secondo l’ex annunciatrice tv, il loro legame si è concluso “perché ci eravamo messi insieme troppo presto: io ventiquattro anni e lui venti, a quell’età non dura”, ma la loro rottura non ha cancellato ciò che c’è stato di bello fra loro, tanto che oggi, nel ricordare quel periodo, conferma: “con lui sono stata felice”. Il loro matrimonio, celebrato nella privacy più assoluta, è stato organizzato in gran segreto e non erano in molti, a poche ore dalle nozze, a conoscere le loro intenzioni: “Non ci avevano neanche detto in quale chiesa sarebbe avvenuto”, ha ricordato Laura Efrikian a La vita in diretta.

LA NUOVA VITA IN KENIA

Dalla separazione da Gianni Morando sono passati molti anni e oggi Laura Efrikian ama lasciare l’Italia per qualche mese ogni anno per vivere circondata dalla natura: “ormai vivo parecchi mesi l’anno in Africa, in Kenia. Ho scoperto un paese di una bellezza unica”. Intervistata da Francesca Fialdini a La vita in diretta, L’ex attrice ha rivelato che in Africa “c’è una realtà incredibile. Ma, al di là di questa bellezza incredibile, poi c’è anche una povertà incredibile. Quando sei lì – continua Laura Efrikian nell’intervista – dicono tutti ‘il mal d’Africa perché è così bella, si vive così bene, è una realtà pacifica’. Sì, ma tu quando torni comincia ad avere dei sensi di colpa anche solo ad aprire il frigorifero. Hai voglia di tornare e portare qualcosa”. Proprio da tutto questo è nato il suo progetto di beneficenza in Kenia: “E io ormai lo faccio da 18 anni regolarmente, due volte l’anno raccolgo e vado”.