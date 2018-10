Alessandro Cecchi Paone / L’alleanza con Francesco Monte gli eviterà la nomination? (Grande Fratello Vip)

Alessandro Cecchi Paone ha finalmente iniziato a giocare al Grande Fratello Vip 3. Entrato in sordina, ha trascorso la prima settimana a sondare il terreno, mostrandosi in modo diverso rispetto a come lo abbiamo visto in tv in qualità di opinionista. Sembra ormai che si sia fatto una sua chiara idea su quale gruppo supportare: quello di Francesco Monte. Merito di una nuova uscita di Elia Fongaro, che ha superato il limite agli occhi del ragazzo. Alessandro ne ha approfittato subito, facendo ricadere però la colpa su Jane Alexander, che a suo dire starebbe monopolizzando il modello e quindi spingerebbe il resto del gruppo ad odiarlo. Tutto nasce da una frase detta in puntata da Elia a Francesco: “stai tirando fuori la tarantinità che è in te”. Parole che hanno formentato la discussione all’istante, spingendo Alessandro a prendere le difese, anche se in seconda battuta, di Monte. Per questo reputa Elia un razzista, predendo subito le distanze da lui e rifiutando persino di parlargli. Clicca qui per il video di Alessandro Cecchi Paone contro Elia Fongaro.

Alessandro Cecchi Paone, Grande Fratello Vip: dalla parte dei più forti

Non ci sono grossi dubbi sul fatto che Alessandro Cecchi Paone abbia capito che gli conviene stare con i più forti del Grande Fratello Vip 2018. O meglio con il gruppetto dei più coesi, in cui è entrata a far parte anche Ela Weber. Si parla ovviamente della cerchia di Francesco Monte e dei suoi accoliti, che fanno il bello ed il cattivo tempo nella Casa. Per l’opinionista è stato d’obbligo prendere le difese di Monte nello scontro con Elia Fongaro, anche se il suo interesse è sempre più diretto verso Fabio Basile. Consapevole della sua partecipazione a Ballando con le stelle, Alessandro ha infatti invitato il campione a trovarlo a casa sua, con la scusa di salutare Milly Carlucci al mattino, direttamente dal suo balcone. Nel maremoto generale che ha colpito i gieffini nelle ultime ore, Cecchi Paone ha forse dimenticato però di fare attenzione alle parole che lui stesso pronuncia per primo. Sui social è scoppiata la bomba di fronte ad alcune sue affermazioni, fra cui che la bisessualità non esiste e che “i terroni sono persone che fanno cose strane”. E la bufera non si è ancora placata.

Vesti inedite per il conduttore

Il Grande Fratello Vip 3 ha permesso ad Alessandro Cecchi Paone di mostrarsi in vesti inedite. Opportunità però che a quanto pare sta svendendo con le sue stesse mani. Entrare in un gruppo già coeso a giochi iniziati è sempre difficile e per questo sarebbe stato meglio per l’opinionista continuare ancora per un po’ di settimane a mantenere il profilo basso. Ed invece ha evidentemente intuito che lo scontro paga di più agli occhi degli altri concorrenti. Soprattutto se parliamo di figure fumantine, note per i loro scoppi di rabbia come Francesco Monte. A farne le spese però sarà Alessandro: l’ex tronista ha dalla sua parte il fandom di giovanissime, mentre lui si è spesso trovato nell’occhio del ciclone sui social. Il passo verso il televoto appare quindi fin troppo breve.