Benedetta Mazza/ Video, stavolta è davvero finita con Stefano Sala (Grande Fratello Vip)

Marcia indietro anche per Benedetta Mazza in seguito all’ultima puntata del Grande Fratello Vip 3. Come sta accadendo anche a Stefano Sala, la biondina della casa ha deciso di interrompere ogni discorso in merito al possibile flirt con il modello. Si ripensa così agli amori passati, per i quali la conduttrice non ha mai nascosto di aver sempre fatto di tutto. Anche i colpi di testa che le hanno chiuso le porte di lavori interessanti. Per gli affari di cuore sarebbe disposta a fare davvero di tutto, ma non ad accettare le “minestre riscaldate”. In questi giorni infatti ha parlato di una sua relazione passata che è evidentemente ritornata a bussare alla sua porta. Di chi stia parlando non è dato saperlo, dato che Benedetta è scoppiata solo in un pianto a dirotto, consolata dalla neo amica Jane Alexander, che l’ha invitata a liberarsi dei freni messi in questi giorni. Clicca qui per rivedere il video di Benedetta Mazza.

Benedetta Mazza, Grande Fratello Vip: il momento più difficile nella casa per la ragazza

Il Grande Fratello Vip 2018 diventa sempre più difficile per Benedetta Mazza, che sta vivendo un momento pesante nella casa. La lontananza affettiva di Stefano Sala forse inizia già a farsi sentire. I due sono ancora vicini e complici, ma in modo diverso rispetto a prima. Tanto che hanno deciso di non trascorrere il loro tempo da soli, ma di condividerlo il più possibile con il resto del gruppo. Finita l’epoca dei grattini e degli abbracci, delle mani intrecciate e molto altro ancora. Solo durante il gioco promosso dalla produzione lo scorso sabato è ritornato ad emergere qualche particolare: Benedetta ha infatti esitato ad ammettere che vorrebbe una relazione con modello, nel caso in cui lui fosse single. Per Sala invece è ovvio credere che sarebbe successo qualcosa.

Il momento di mettersi in gioco

Al Grande Fratello Vip 3 è arrivato il momento di mettersi in gioco, soprattutto per Benedetta Mazza. Tolto il possibile incontro romantico con Stefano Sala, alla concorrente non rimane altro che riprendere le redini della sua avventura in solitaria. E non potrà contare sull’amicizia di Martina Hamdy. Non solo perché la meteorina potrebbe subire l’ascia del televoto questa sera, ma perché aver preferito Sala alla ragazza ha spinto quest’ultima a prendere le distanze. Si parlano ancora, sia chiaro, ma non c’è più quella complicità ancora in voga la settimana scorsa. Un colpo basso quindi che, seppur comprensibile, potrebbe giocare a sfavore di Benedetta. In bilico anche il suo famoso patto con Sala e Francesco Monte: la conduttrice riuscirà ancora ad evitare il televoto? Intanto il secondo gruppo, quello di Elia Fongaro, si sta già organizzando e rinfoltendo.