Elisa Isoardi: a La prova del cuoco prima gli italiani/ Lo chef Kumalè smentisce: “mai detto una cosa simile”

Vittorio Castellani, meglio conosciuto come Chef Kumalé, con un post pubblicato su Facebook e poi rimosso, ha annunciato il suo addio a La prova del cuoco, la trasmissione condotta da Elisa Isoardi dopo 18 anni di conduzione di Antonella Clerici. La decisione sarebbe arrivata per alcune divergenze sulle tematiche da affrontare nelle puntate in cui sarebbe stato ospite. “Bye bye a La prova del cuoco. Per me il cibo è cultura. Domani mattina avrei dovuto tornare a La Prova del Cuoco su RAI 1, ma l’idea di andare in televisione per raccontare poco più di niente non fa per me. Dopo avermi cercato e voluto, mi hanno detto che la trasmissione preferisce dare spazio al multiregionalismo italiano piuttosto che al multiculturalismo a tavola”, aveva scritto sui social lo chef scatenando la reazione del pubblico della trasmissione di Raiuno.

LA SMENTITA

Lo Chef Kumalè, però, ha successivamente rimosso il post per evitare inutili polemiche. “Ho deciso di eliminare il post che avevo condiviso ieri sera sulla mia mancata partecipazione alla puntata odierna a La Prova del Cuoco. L’ho fatto perché, al di là dei numerosissimi messaggi di stima e di apprezzamento, che mi ha fatto molto piacere ricevere, non desidero che questa triste vicenda, sulla quale ciascuno si sarà fatto la sua opinione, diventi terreno di sciacallaggio da parte di nessuno”, ha scritto lo chef dopo aver cancellato il post precedente. Successivamente ha smentito che il suo addio a La prova del cuoco sia stato deciso da Elisa Isoardi. “Smentisco la notizia. Non ho mai detto che la mia fuoriuscita da La Prova del Cuoco sia stata voluta o decisa dalla Isoardi. Non mi presto a queste manipolazioni”, ha fatto sapere ancora lo chef.

LA NOTA DELLA RAI

Dopo la diffusione di notizie sulla scelta de La prova del cuoco di mandare avanti prima gli italiani e la tradizione culinaria del nostro Paese, la Rai, attraverso una nota ufficiale, ha smentito il tutto ribadendo come all’interno della storica trasmissione di cucina, venga dato spazio ai piatti dei cinque continenti, insegnando al pubblico anche le ricette provenienti da ogni angolo del mondo. “La Prova del Cuoco è un programma aperto alla conoscenza e alla diffusione televisiva di tutte le cucine del mondo. Dal 10 settembre, data di avvio di questa edizione, sono state presentate molte ricette non tradizionalmente italiane, con piatti e ingredienti dai cinque continenti e continue contaminazioni culinarie”, ha fatto sapere la Rai.