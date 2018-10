Fabio Basile/ Video, vicino a Giulia Provvedi, ma è Ela Weber che lo ”spoglia” (Grande Fratello Vip)

Fabio Basile è sempre più benvoluto al Grande Fratello Vip 3, soprattutto da parte degli altri concorrenti. Giulia Provvedi non nasconde il suo forte affetto per il campione, che di contro ha già sottolineato più volte di non vederla proprio come un’amica, ma come qualcosa di più. Il judoka intanto continua a seguire la sua strategia: sorriso con tutti, liti mai. E questa è la sua formula vincente per riuscire a rimanere al di fuori delle polemiche e delle dinamiche del resto del gruppo e forse anche per salvarsi dalle nomination. Difficile pensare infatti a qualcuno che voglia fare il suo nome durante la fase precedente al televoto. Una strategia vincente quindi, che lo porterà di certo abbastanza lontano nel reality. Il pubblico però vorrebbe conoscerlo un po’ di più, oltre quel problema di dislessia che lo ha portato ad essere bullizzato a scuola. Ci sarà tempo per sbottonarsi un po’ di più? Intanto nella serata Obbligo o Verità dello scorso sabato, Ela Weber è stata chiamata in causa per spogliarlo, slip esclusi. Clicca qui per il video.

Fabio Basile, Grande Fratello Vip: la mascotte del gruppo

Il Grande Fratello Vip 2018 procede a rilento per Fabio Basile, che fino ad ora è riuscito ad evitare le critiche più accese. Forse risulta più simile ad una mascotte per il resto del gruppo, dai giovani agli adulti. Nessuno contesta infatti la sua pigrizia, quell’abilità con cui riesce ad allontanarsi da qualsiasi faccenda domestica o culinaria. Solo allenamento e risate e nulla di più. Eppure ci sono concorrenti che pagano pegno con tanto di pugnalate alle spalle proprio per lo stesso tipo di atteggiamento. Ma a Fabio a quanto pare è tutto concesso ed aver trovato nelle Donatella delle valide alleate non è una cosa da poco. Anche nel loro caso si spendono solo belle parole, forse più per la presenza di Giulia Provvedi che della gemella Silvia, sempre più ritirata e silenziosa. Basile intanto colpisce nel segno ed anticipa: uscito dal programma, ritornerà ad allenarsi. Niente carriera in tv alla fine? Eppure aveva detto la stessa cosa dopo Ballando con le stelle.

Televoto impossibile?

Il Grande Fratello Vip 3 potrebbe non vedere mai il nome di Fabio Basile fra i nominati. Perché ciò avvenga deve prima succedere il finimondo, un ribaltamento dei giochi che spinge altri concorrenti a salire alla ribalta. Fin quando il gioco verrà gestito dai suoi amici, Francesco Monte e Donatella in prima linea, Basile può dormire sonni tranquilli. Accadrebbe forse il contrario se invece fosse Ivan Cattaneo a salire sul podio e non di certo perché il judoka ha osato dargli una nomination durante l’ultima diretta. Fra i due non scorre evidentemente buon sangue, ma Basile fa molta attenzione a non esternare il suo vero pensiero se non quando sa di essere protetto dal resto del gruppo. Lo ha dimostrato già in passato e lo farà ancora: colpirà solo chi ha già ricevuto qualche fendente da parte degli altri concorrenti.