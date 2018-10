GEMMA GALGANI SI SENTE MALE IN STUDIO/ Uomini e donne: Rocco Fredella esce con un’altra dama e… (Trono Over)

Nuova delusione in vista per Gemma Galgani nella puntata del Trono Over di Uomini e donne in onda questo pomeriggio su Canale 5. Dopo avere deciso, di comune accordo, di chiudere con Rocco Fredella, la dama farà un passo indietro. Si vedrà un resoconto nel quale lei rifletterà sui sentimenti con il cavaliere: in occasione di un matrimonio, Gemma sentirà la mancanza di Rocco e deciderà di contattarlo telefonicamente. La sua chiamata risulterà gradita a Fredella: entrambi converranno di avere commesso degli errori e di essere disposti ad un nuovo confronto per chiarirsi. Decideranno, quindi, di organizzare un nuovo incontro per parlare faccia a faccia degli ultimi avvenimenti ma, nonostante le buone intenzioni, Gemma sarà costretta a fare i conti con l’ennesimo colpo basso. Rocco non si farà più sentire e in puntata le ragioni del suo silenzio verranno spiegate…

Rocco è uscito con un’altra dama

Rocco Fredella non ha contattato Gemma Galgani come le aveva promesso ed è uscito con un’altra dama. Nella puntata di oggi dedicata al Trono Over di Uomini e donne si parlerà dell’incontro del cavaliere con Mariangela: l’appuntamento è andato molto bene tanto che la coppia si è anche scambiata un bacio. In studio, però, Mariangela confesserà di non essere stata informata del fatto che Rocco abbia continuato a sentirsi con Gemma e ammetterà di essere rimasta molto delusa per questo comportamento. Fredella ribatterà alle accuse affermando, a sua volta, di avere scoperto che la dama aveva chiesto il numero di Armando. Per questo il cavaliere più apprezzato di questa edizione deciderà di troncare con Mariangela e riconfermerà la decisione di non riprendere i contatti con la Galgani. Quest’ultima vivrà con grande dispiacere le recenti novità, faticando a trattenere le lacrime e rendendosi protagonista di una vera crisi di nervi.

Attacco di panico per Gemma Galgani

Gemma Galgani apprenderà le motivazioni per cui Rocco Fredella non si era più fatto sentire e non riuscirà a nascondere il proprio dispiacere. Nella puntata di oggi dedicata al Trono Over di Uomini e donne, la dama piangerà costantemente, fino a quanto deciderà di lasciare lo studio, in preda ad un attacco di panico. Resterà nel backstage per diverso tempo, motivo per cui anche Rocco deciderà di uscire per sincerarsi delle sue condizioni di salute. Solo successivamente verrà spiegato che tale confronto non è servito per portare la coppia ad un punto di incontro e che le intenzioni del cavaliere era rivolte alla sola preoccupazione per la salute della dama. Tornata in studio, Gemma accuserà Tina di essere la responsabile dei problemi con Rocco: se non fosse stato per lei, il cavaliere non avrebbe messo in discussione il suo comportamento e non si sarebbe allontanato. Ma la Cipollari non apparirà affatto preoccupata per tali dichiarazioni, al punto da uscire dallo studio e rientrare affiancata da un medico…