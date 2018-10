Grande Fratello Vip 2018, settima puntata / Eliminato e diretta: Ivan Cattaneo, Elia e Martina, chi uscirà?

Dopo il doppio appuntamento della scorsa settimana, Grande Fratello Vip 2018 torna regolarmente al lunedì, in prima serata su Canale 5. Ilary Blasi e Alfonso Signorini tornano in diretta per la terza volta in pochi giorni e per una nuova puntata ricca di colpi di scena. Si riparte dopo il polverone scatenato dall’ingresso nella Casa di Fabrizio Corona e dalla lite che l’ex re dei paparazzi ha avuto proprio con la conduttrice. E oggi ci si chiede infatti se Ilary vorrà fare un chiarimento su quanto accaduto giovedì scorso e rispondere alle accuse fatte da Corona subito dopo la puntata. Ricordiamo, infatti, che Fabrizio ha dichiarato di essere stato privato del diritto di replica e censurato dalla Blasi che, questa sera, potrebbe decidere di dargli lo spazio che gli è stato tolto nella diretta di giovedì.

GRANDE FRATELLO VIP 2018 I NOMINATI DELLA SETTIMANA

Ma andiamo oltre la questione Fabrizio Corona e torniamo a ciò che ci aspetta in questa settima diretta del Grande Fratello Vip 3. In primis, scopriremo chi è l’eliminato di questa sera. In nomination sono finiti, ancora una volta, Elia Fongaro e Ivan Cattaneo, e per la prima volta Martina Hamdy. Un televoto che, per alcuni versi, sembrerebbe essere già scritto visto che Ivan ed Elia hanno superato indenni già molte nomination, risultando quindi tra i preferiti del pubblico a Casa. Potrebbe quindi essere fatale alla Hamdy la sua prima nomination, d’altronde più di una volta nella Casa e fuori le hanno fatto notare il suo essere abbastanza “anonima” nella Casa. La penserà allo stesso modo il pubblico a casa? O la ragazza verrà invece premiata per la sua genuinità?

GLI ARGOMENTI DELLA SERATA

Ma quali saranno, invece, gli argomenti della serata? Prima dell’esito del nuovo televoto e, quindi, dell’uscita di scena di un altro concorrente, Ilary Blasi potrebbe avere in serbo delle sorprese per i nominati. In primis per Ivan Cattaneo, che potrebbe incontrare nella Casa una persona cara. Stessa cosa per Elia Fongaro, mentre Martina potrebbe riabbracciare il suo fidanzato del quale, ad oggi, non ha preferito parlate molto. Al centro dell’attenzione potrebbero tornare anche Giulia Salemi e Francesco Monte, il cui rapporto sembra essersi raffreddato negli ultimi giorni e, in particolare, dopo la lite dell’ex tronista con Alfonso Signorini. Molto probabile si torni a parlare del rapporto tra Jane Alexander ed Elia Fongaro e chissà che non arrivi una sorpresa per Giulia Provvedi da parte del suo fidanzato.

LE INCURSIONI DELLA GIALAPPA’S BAND E NON SOLO

Non mancheranno, nel corso della settima diretta del Grande Fratello Vip 2018, le incursioni della Gialappa’s Band e la visione di qualche esilarante video su alcuni dei concorrenti. Ilary Blasi nel corso della puntata avrà inoltre modo di accogliere in studio l’eliminato della serata ed intervistarlo. Spazio sarà dato anche alla consueta prova settimanale che servirà a conquistare un budget maggiore per poter fare la spesa. Ne vedremo delle belle!