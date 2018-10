Ivan Cattaneo sarà eliminato?/ Video, il cantante ha davvero un fidanzato segreto? (Grande Fratello Vip)

Ivan Cattaneo ha un fidanzato segreto: il gossip lanciato qualche giorno fa al Grande Fratello Vip 3 continua ad incuriosire gli appassionati del reality. Soprattutto perché il concorrente ha estratto dal cilindro questa notizia dopo averla tenuta nascosta a lungo e soprattutto dopo aver tentato di baciare un po’ tutti nella Casa. Cinque anni di fidanzamento con un ragazzo che assomiglia ad Elia Fongaro, guarda caso, e che sarebbe a sua volta impegnato con una donna. I due comunicherebbero tra l’altro tramite un codice svelato alcuni giorni fa alle ragazze più giovani del programma: se il cantante sta bene indossa la mascherina da notte col gatto, altrimenti quella con il gufo. Nelle ultime ore Cattaneo ha gettato ancora una volta carne sul fuoco: il fidanzato del mistero sarebbe persino famosissimo ed anche per questo avrebbero scelto di mantenere segreta la loro storia d’amore. Sarà vero oppure si tratta dell’ennesimo trucco del concorrente bergamasco? Da non dimenticare infatti che il resto del gruppo ha sempre visto in Ivan una viperetta in grado di mescolare le carte a suo piacimento, anche solo per movimentare un po’ il gioco.

Ivan Cattaneo, Grande Fratello Vip: sarà eliminato stasera?

Il Grande Fratello Vip 3 potrebbe dover dire addio a Ivan Cattaneo già questa sera. Alcuni fan sui social si chiedono infatti se il gossip sul presunto fidanzato non sia stato lanciato appositamente dal concorrente per rendersi un po’ più interessante agli occhi del pubblico da casa. Cattaneo avrebbe deciso quindi di giocarsi la carta del mistero e dell’inciucio e date le sue abilità nel creare drammi e finzione, c’è da stare sicuri sul fatto che riuscirà a mantenere in piedi il muso di eventuali menzogne meglio di quanto abbiano fatto altri concorrenti. A Cattaneo piace colorare un po’ le dinamiche altrimenti noiose della Casa e del resto rientra nelle sue possibilità giocare anche un po’ al di fuori delle righe. Bisogna vedere però fino a che punto riuscirà a rendersi interessante per i telespettatori, visto che deve recuperare i guai registrati in precedenza. Non è un caso tra l’altro se in questi ultimi giorni lo vediamo sempre più vicino alle ragazze: ha molto da recuperare e potrebbe essere un modo per scoprire eventuali punti deboli.

La lite con Elia Fongaro

Ivan Cattaneo ha ormai interrotto la sua amicizia con Elia Fongaro. L’artista più eccentrico del Grande Fratello Vip 2018 ha fatto di tutto per ingraziarsi il modello nelle precedenti settimane, ma poi qualcosa fra loro si è rotto. Colpa forse di Elia, che ha osato smascherare il complotto messo in atto dal gruppo degli adulti. I due tra l’altro si ritrovano in nomination proprio questa settimana ed a quanto pare il modello è convinto ancora una volta che non sarà eliminato. Cattaneo del resto ha già avuto modo di sollevare un grande polverone durante le prime settimane di gioco, a causa di un comportamento troppo libertino che ha spinto i social a schierarsi contro di lui. Eppure i risultati degli ultimi televoto dimostrano che nella Casa c’erano ben altri nomi da eliminare prima di lui: cosa succederà invece adesso che è lo sfavorito della situazione? Ivan potrebbe salvarsi ancora una volta, grazie alla presenza di Martina Hamdy nello scontro virtuale.