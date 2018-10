JOHN Q/ Su Iris il film con Denzel Washington e Robert Duvall (oggi, 29 ottobre 2018)

NEL CAST ANCHE ROBERT DUVALL

John Q, il film drammatico in onda su Iris oggi, lunedì 29 ottobre 2018 alle ore 21,00. Per il ciclo Nodo alla gola su Iris, andrà in onda la pellicola drammatica John Q. Il titolo è il nome del protagonista principale ed è stato diretto nel 2002 dal regista Nick Cassavetes. Il film prende liberamente ispirazione da fatti realmente accaduti. L’attore protagonista che veste i panni di John Quincy Archibald è Denzel Washington, con lui fanno parte del cast anche Robert Duvall (il tenente Frank Grimes), James Woods (il dottor Raymond Turner), Anne Heche (Rebecca Payne) e Ray Liotta (il capitano Gus Monroe). In un breve cammeo appare anche la senatrice Hillary Clinton, che all’epoca era politicamente impegnata per una riforma del sistema sanitario, che è l’argomento di cui si occupa il film. La produzione costò 36 milioni e ne incassò oltre 100. Oltre che dal pubblico, John Q fu molto apprezzato anche dalla critica e venne distribuito a livello internazionale dalla New Line Cinema. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

JOHN Q, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

John e sua moglie vivono una vita serena perché si amano e vogliono molto bene a loro figlio Michael. Hanno però molte difficoltà economiche. Un giorno il piccolo Michael si sente male mentre fa sport. Portato in ospedale, gli diagnosticano un grave problema al cuore che lo condurrà alla morte. L’unica speranza del piccolo è quella di un trapianto di cuore. L’intervento però è molto costoso e l’assicurazione di John non può coprire l’importo. L’uomo allora si indebita e fa di tutto per raccogliere il denaro necessario, finché però non gli viene comunicato che suo figlio verrà dimesso. Questo equivale a condannarlo a morte. John allora prende in ostaggio il personale dell’ospedale, chiedendo che venga al più presto trovato un nuovo cuore per suo figlio.