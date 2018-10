SOSSIO ARUTA E URSULA BENNARDO TORNANO A UOMINI E DONNE/ Lui tenta di riconquistarla ma… (Trono Over)

Fin dal giorni in cui hanno deciso di lasciarsi nel falò di confronto di Temptation Island Vip, Sossio Aruta e Ursula Bennardo aveva riacceso le speranze dei telespettatori di Uomini e donne: l’ex coppia sarebbe tornata nel parterre del Trono Over nella speranza di incontrare il vero amore? O si sarebbe rivista nel tentativo di un chiarimento? La risposta a tali quesiti arriverà nella puntata in onda questo pomeriggio su Canale 5 nella quale i due protagonisti di Temptation Island Vip saranno nuovamente presenti in puntata. Ma le motivazioni di Sossio e Ursula saranno ben diverse: lei, infatti, resterà ferma nella sua convinzione di non perdonare l’ex fidanzato. Peserà su di lui il comportamento tenuto durante le riprese in Sardegna, ma anche quanto accaduto al termine del docu-reality. Sossio, infatti, si era recato nella città di Ursula per chiedere il suo perdono e avevano trascorso una giornata insieme, durante la quale lei era quasi arrivata sul punto di cedere. Poi però la dama aveva scoperto che Aruta continuava a sentire via telefono anche altre donne….

URSULA NON CAMBIA IDEA SU SOSSIO

Presente nella puntata del Trono Over di Uomini e donne di oggi pomeriggio, Sossio Aruta avrà le idee molto chiare: confermare ad Ursula Bennardo di non avere mai smesso di amarla. Lui confesserà senza troppa esitazione di essere pronto a tutto per riconquistarla ma lei non vorrà saperne di un simile passo indietro: pur confessando di essere ancora innamorata, aggiungerà di essere troppo delusa per cambiare idea e di non voler concedere a Sossio alcuna possibilità. Tali parole, però, non convinceranno il calciatore a rassegnarsi. Al contrario: lui inviterà Ursula a ballare e quando lei rifiuterà, la tirerà ad un braccio per convincerla a ballare. La dama sarà irremovibile e alla fine Sossio deciderà di sedersi vicino a lei per poterle parlare liberamente, senza che tale conversazione venga ascoltata dal pubblico. Saranno bastate tali parole per riaccendere la scintilla tra la ex coppia?

“SOSSIO E URSULA SONO MORTI”

Sossio Aruta confermerà i suoi sentimenti per Ursula nella puntata odierna del Trono Over di Uomini e donne ma le sue parole non faranno effetto su Ursula Bennardo. Sarà ancora troppo vivo in lei il dispiacere per quanto accaduto a Temptation Island Vip ma anche il comportamento tenuto dal calciatore al termine delle riprese. Intervistata dal magazione di Uomini e donne, Ursula ha spiegato maggiori dettagli in merito: “È veramente dura per me. Mi dice che è innamorato, che gli manco, che sono l’unica donna che lui vede nel futuro è che non vuole perdermi. Mi conferma che mi stima e non mi ha mai tradita… Sossio davanti alle telecamere è in un modo e fuori invece è un altro”. Poi la dama ha raccontato dell’incontro con il suo ex che non è andato come lui ha raccontato nella puntata speciale di Temptation Island Vip: “In studio mi ha fatto arrabbiare dicendo che eravamo stati insieme e invece non è assolutamente vero. Io ho continuato a rifiutarlo. Per me il problema principale era capire se questa storia poteva ricominciare”. E da qui la triste consapevolezza: “Per me la storia è finita. Merito di più, Sossio e Ursula sono morti”.