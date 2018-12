Lillo e Greg a Vieni da me/ “Festeggiamo 25 anni di matrimonio. Tra i due, quello…”

Puntata ricca di ospiti quella odierna di Vieni da me. Caterina Balivo, dopo aver aperto i cassetti della cassettiera insieme a Sebastiano Somma, accoglie nel suo studio Lillo e Greg che rispondono alle domande scottanti sul loro rapporto. La famosa coppia comica, nel salotto della trasmissione di Raiuno, festeggia 25 anni di sodalizione professionali. Anni nel corso dei quali, Lillo e Greg sono riusciti a realizzare tantissimi sogni conquistando anche il successo, la popolarità e il grande pubblico. I due si sono incontrati nel 1986 e l’amicizia è nata subito avendo gli stessi gusti. Insieme, hanno dato vita alla coppia Lillo e Greg cominciando a girare per locali fino a quando non è arrivato il successo televisivo. Affiatati e ironici, sono l’uno il completamente dell’altro. “Greg, infatti, è l’intelligente del duo mentre Lillo è quello bello”, sostengono.

LILLO E GREG: “MIO PADRE NON VOLEVA CHE FACESSI L’ARTISTA

Prima di sfondare come attore comico, da ragazzino, Lillo sognava di fare il ballerino. Il padre, però, un poliziotto calabrese, non sognava per il figlio un futuro artistico, ma qualcosa di più stabile. “Io vengo da una famiglia modesta che viveva con lo stipendio e quindi per mio padre che era un po’ all’antica non ha mai voluto farmi fare scuole artistiche. Per lui, essere un artista, significava essere una persona con dei problemi economici”, ricorda Lillo che poi aggiunge – “purtroppo se ne è andato da molti anni, quando io avevo solo 22 anni e mi dispiace che non abbia potuto vedere che, alla fine, io avevo ragione”, conclude Lillo che, oggi, può godersi il successo ottenuto insieme all’amico Greg.





