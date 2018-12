Maria Monsè versione “Sexy Babbo Natale”/ Perla Maria scatta la foto acchiappa-like: “L’accontento…”

Maria Monsè ha voluto regalare ai follower uno scatto natalizio decisamente sopra le righe. L’ex concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip, si è messa in posa in versione “sexy Babbo Natale”, per donare agli estimatori degli auguri decisamente “scottanti”. Lo scatto – per l’occasione – è stato immortalato dalla figlia Perla Maria che, come una imprenditrice digitale “consumata”, ha anche suggerito alla madre la posa da fare per conquistare una scorpacciata non indifferente di like. Cappello in testa, abitino rosso cortissimo, posta con “mercanzia” bene in vista ed ecco che la cena della vigilia, potrebbe riproporsi nel giro di un attimo seguita dal pranzo di Natale e lo spuntino di Santo Stefano. Tra i commenti, alcuni consigli come quelli degli estimatori di Francesco Monte e Giulia Salemi. Una pagina Instagram a loro dedicata infatti, ha suggerito all’ex lolita di Non è la Rai, di non postare fotografie simili proprio perché mamma di una bambina già grande che dovrebbe ricevere il buon esempio.

Maria Monsè, foto sexy per accontentare Perla Maria

Maria Monsè, in stile Babbo Natale sensuale, ha risposto ai consigli dei follower, confidando loro che Perla Maria fosse stata proprio l’artefice di questo geniale scatto social, dai risvolti tragicomici. A quanto pare, la figlia dell’ex gieffina avrebbe chiesto alla madre un regalo di Natale: “Ti posso fare una foto di quelle che ti fanno prendere più like?”, avrebbe espressamente richiesto la piccola per poi aggiungere: “Dai mamma, per favore le altre foto non tirano tanto…”. Per tutta risposta quindi, la madre ha deciso di accettare il consiglio: “A questo punto ogni tanto la faccio contenta…”, ha concluso. Per un periodo infatti, proprio la Monsè non aveva più pubblicato fotografie simili ma poi, per accontentare la figlia avrebbe deciso di “cedere” alle sue lusinghe, mostrandosi sexy per i follower. In realtà, dietro queste inconsapevoli strategie si nasconde del genio, diciamolo pure.





