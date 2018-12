IGGY AZALEA/ Video, ballerina collassa sul palco. La rapper continua a cantare, poi interrompe il live

Iggy Azalea nuovamente nel mirino del gossip e delle critiche. La cantante di “Black Window” e “Pretty Girls” durante un concerto al Maracanã di Rio De Janeiro si è trovata a fare i conti con un incidente sul palco. Una delle sue ballerine, infatti, è svenuta sul palco durante l’esibizione di “Black Window”. La rapper americana ha continuato a cantare scatenando le critiche di tantissimi fan in tutto il mondo, che sui social l’hanno letteralmente asfaltata. Alcune ore dopo l’evento, Iggy Azalea ha cercato di giustificare il suo comportamento: “Può sembrare strano, ma tu continui a cantare fino a quando la musica non si ferma. Poi chiedi un medico che è quello che ho fatto.” Per la serie the show must go! Nonostante le parole della rapper, le critiche non si sono fermate, anzi in tanti l’hanno giudicata di essere senza cuore ed insensibile.

Le parole di Iggy Azalea

Mentre sul web piovevano critiche sul suo comportamento, Iggy Azalea sui social ha scritto un lungo post rassicurando tutti sulle condizioni di salute della ballerina. “Ciao ragazzi, voglio far sapere a tutti quelli che me l’hanno chiesto, che la ballerina sta bene. Le luci e il caldo hanno causato il malore. Adesso lei è nel backstage e sta molto meglio”. La rapper americana ha anche precisato di non essersi resa conto di quanto stesse succedendo sul palcoscenico, intenta ad esibirsi per regalare uno spettacolo ai suoi fan. “Pensavo si fosse semplicemente storta una caviglia” ha detto la rapper, che a poche ore dall’evento si è rivolta a tutti quelli che l’hanno ingiustamente attaccata chiedendo rispetto.

Iggy Azalea chiede rispetto

“Capisco che è facile fare dei meme di qualcuno che sviene. Però se qualcuno ha un malore non è divertente, ma è davvero spaventoso. Quindi spero che i miei fan non pubblichino i meme che sto vedendo in giro. Siamo davvero scossi per quello che è accaduto e adesso siamo sollevati dal fatto che stia bene” ha scritto Iggy Azalea, tra le rapper americane più odiate e criticata di sempre. Qualsiasi cosa faccia l’artista è sempre additata in malo modo. Per questo motivo sui social ha raccontato di sentirsi logorata da tanta cattiveria che in questi quattro anni ha ricevuto dai fan en on solo. “Gli ultimi 4 anni sono solo io in un mondo in cui non posso fare nulla di buono ed è difficile non sentirmi come ‘qual è il punto’ e rimanere motivati”.





