IL MEGLIO DEL TRASH 2018 IN TV/ Video, dalla Marchesa d’Aragona alle “cotolette” di Valeria Marini

Mancano poche ore alla fine del 2018 e cominciano a sbucare in rete una serie di video per celebrare i momenti più improntati di questo anno. Poteva mai mancare un video dedicato ai momenti trash 2018? A condividerlo sui social è la seguitissima pagina Trash italiano che ha racchiuso in un unico filmato i momenti più divertenti e bizzarri di questo ultimo anno televisivo. Un anno che ha visto protagoniste tantissime starlette del piccolo schermo, ma anche grandi dive. A cominciare dalla Marchesa d’Aragona la cui “natura reale” è stata più volte messa in discussione. La Marchesa sia dentro che fuori la casa del Grande Fratello Vip 2018, dove è stata una delle concorrenti più amate ed odiate, ha fatto tanto discutere sia per il suo titolo nobiliare, che per le continui liti con Maria Monsè.

Valeria Marini e le cotolette

Come dimenticare poi la regina Valeria Marini la cui presenza ha reso “stellare” la prima edizione di Temptation Island Vip. Il dating show della Fascino PGT di Maria De Filippi, condotto da Simona Ventura, è stato uno dei successi dell’ultima stagione televisiva con ascolti record e tormentoni su tutti i social network. A cominciare da Valeria Marini e le sue cotolette diventata una vera e proprio hit da milioni di like e condivisioni sui social. La Marini, infatti, ha fatto divertire il pubblico di Canale 5 contribuendo al successo della trasmissione. Non da meno però gli altri concorrenti: Sossio Aruta soprannominato “Sonzo”, Stefano Bettarini che ha fatto impennare gli ascolti con i suoi balletti in spiaggia e le uscite della compagna Nicoletta Larini.

L’Isola dei Famosi e il canna gate

Non da meno è stato poi il caso dell’anno: il canna gate scoppiato durante l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi che ha visto protagonisti Eva Henger e Francesco Monte. L’ex pornostar, infatti, ha accusato l’ex tronista di aver fumato della marijuana durante le prime fasi del programma; una verità talmente scottante che ha fatto letteralmente tremare i vertici Mediaset e la padrona di casa Alessia Marcuzzi criticata tantissimi sui social per il suo atteggiamento e comportamento nella gestione della cosa. Epocale poi la lite andata in scena al Grande Fratello Vip 2018 tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona. La conduttrice ha letteralmente asfaltato l’ex fotografo dei vip togliendosi così più di un sassolino dalla scarpa. Un momento davvero imperdibile che rientra di diretto tra i momenti trash dell’anno.





