MEGHAN MARKLE E WILLIAM SI ODIANO?/ Per il The Guardian è andato in scena “Royal Frozen Christmas”

Meghan Markle ignorata dal Principe William? Stando a quanto pubblicato dal The Guardian, quotidiano britannico, in questi giorni di feste sarebbe andato in scena un vero e proprio teatrino delle apparenze. In occasione del Santo Natale la famiglia britannica è apparsa al completo succinta nei loro abiti firmati intenta a recitare il ruolo di Royal Family rilasciando sorrisi alla stampa. In realtà il loro è stato un Royal Frozen Christmas come l’ha apostolato il quotidiano britannico che lancia una vera e propria bomba sulla famiglia reale. Stando a quanto detto dal The Guardian, tra William e Meghan ci sarebbero degli attriti, causa di una vera e propria rottura all’interno della Royal Family. Si parla di un “Royal Rift” inteso come rottura; un distacco che potrebbe mettere a repentaglio il futuro della famiglia reale inglese. La causa? Meghan Markle, la neo sposa di Harry.

Attriti tra Meghan e William?

Il sospetto è venuto proprio durante il giorno di Natale quando Meghan Markle è stata letteralmente ignorata da Wiliam. Non solo, i bene informati hanno notato che neppure i fratelli si sono scambiati alcuno sguardo una volta usciti dalla Chiesa. Possibile che la duchessa di Sussex possa allontanare i due fratelli? Non è dato saperlo, anche se fonti vicino alla famiglia reale parlano anche di un intervento da parte del padre Carlo e della stessa Regina Elisabetta che, nel giorno del Santo Natale, hanno spinto per creare una sorta di “pace” tra i fratelli e le rispettive mogli. A far pensare ad una possibile antipatia tra Meghan Markle e William è stato un momento ben preciso: usciti dalla chiesa di St Mary Magdalene, la modella sorridendo si è avvicinata al Duca di Cambridge dicendogli qualcosa. William non si è dimostrato affatto interessato alle parole di Meghan, anzi ha proseguito a camminare sistemandosi la sciarpa. Un particolare che ha fatto scatenare il mondo del gossip e dei social network su un possibile attrito tra i due.

Il web impazza: William e Meghan non si sopportano?

Il comportamento di William verso Meghan Markle ha fatto letteralmente impazzire il popolo del web. In tantissimi hanno commentato quanto successo con una serie di post sui social prendendo le difese dell’attrice e modella America. Un utente scrive: “Non so se è la mia immaginazione, ma William sembra ignorare Meghan. E William e Harry, per di più, non sembrano interagire molto, tra di loro. Qualcosa sembra davvero finito per sempre tra di loro”, mentre un altro scrive “Ma William e Harry si parlano tra di loro? Mi sembra che le cose vadano davvero storte tra loro. Ed è triste vedere William ignorare Meghan, mentre sembra che lei si stia rivolgendo a lui”. “Due che hanno sempre riso e si sono fatti scherzi, adesso sembrano non guardarsi per niente”. Dove sta la verità? Possibile che le parole di Meghan abbiano sortito l’effetto contrario nel giovane Duca di Cambridge? Una cosa è certa: parlare di antipatie sembra davvero un pò troppo, considerando anche il carattere gioviale di William.



