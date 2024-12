Rose Villain sta cavalcando l’onda del successo senza perdere la sua essenza. La giovane cantante si gode il momento magico e vive con grande entusiasmo il prossimo ritorno a Sanremo, dopo la fortunata esperienza del 2024. La classe 1989 si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nel panorama musicale nostrano e vive questa evoluzione con la giusta mentalità, senza montarsi la testa e con la voglia di continuare a stupire e divertirsi.

Perché in fondo la musica è un modo come un altro per esprimere sul palco ciò che si è nella vita di tutti i giorni. Rose Villain, dunque, si appresta a confermarsi dopo aver sfornato hit e ampliato abbondantemente il suo seguito negli ultimi mesi. Il 2024 è stato a tutti gli effetti e il suo anno e il 2025 può essere lo stesso. Sarebbe orgogliosa di lei l’amata mamma che la cantante ha perso nel 2017 per un brutto male. Ne ha parlato in una intervista rilasciata a BSMT, il podcast di Gianluca Gazzoli.

Rose Villain a cuore aperto sulla madre morta di tumore: “Avrò sempre sensi di colpa…”

“Mia mamma è scomparsa del 2017. Ora muove i fili della vita. Avrò sempre un po’ di sensi di colpa”, ammette Rose Villain parlando dell’indimenticabile mamma Fernanda. Nel corso dell’intervista, la cantane spiega di aver ereditato da lei la passione per la musica. “Aveva una grande passione, cantava anche lei e la mia passione nasce così. La musica è come magia e a Sanremo sentivo che ci fosse la mamma nella stanza”, ricorda Rose.

Quando la madre se ne andò lei si trovava negli Stati Uniti e oggi convive con qualche rimpianto per non essere stata più presente, soprattutto nei confronti del fratello che frequentava ancora il liceo. “Ci sono stati tanti tumori nella mia famiglia e sono diventata vegana. Avrò sempre sensi di colpa per essere stata lontana da mio fratello in quegli anni”.

