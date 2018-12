Melissa Satta e Kevin Prince Boateng/ Lei “dimentica” la crisi con un bikini hot: la foto fa impazzire il web

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono in crisi? Questa indiscrezione ormai, circola massicciamente in rete da qualche tempo. Successivamente, il chiacchiericcio del popolo web si è trasformato in qualcosa di fondato, tra le pagine del settimanale “Chi”. La rivista diretta da Alfonso Signorini infatti, ha parlato di problematiche relative alla coppia. “Finché avrò la fede al dito significa che sono ancora sposata” ha comunque confidato lei qualche tempo fa, proprio in risposta ai pettegolezzi sul suo matrimonio. Di recente però, ha dato un chiaro segnale che le cose con il marito non vadano più bene come un tempo. Ed infatti, tramite il suo profilo ufficiale di Instagram, ha postato uno scatto in compagnia – tra gli altri – dell’amica Giorgia Palmas e il fidanzato Filippo Magnini. “I momenti più belli sono quelli più semplici passati in famiglia – ha scritto la modella, commentando lo scatto -. ps Maddox è nascosto dietro di me”. Se i momenti migliori vanno rigorosamente trascorsi con le persone care, come mai all’appello mancava il marito?

Melissa Satta, foto bollenti per dimenticare la crisi

Melissa Satta, nonostante la potenziale crisi con il marito, non ha perso la sua passione per i social network. E così, proprio di recente si è mostrata sexy come non mai, condividendo una foto da urlo che ha fatto girare la testa degli estimatori. Occhiali da sole, bikini eccezionale e una noce di cocco per bere qualcosa e strizzare l’occhio alla sensualità. Dopo avere ribadito di essere ancora la moglie di Kevin Prince Boateng, sull’intera faccenda è calato nuovamente il silenzio. Sui social però, ci è parso di non vedere alcun avvicinamento particolare con il marito a conferma che, nonostante non se ne parli, qualcosa non vada sicuramente per il verso giusto. La Satta proprio in queste settimane, è finita al centro del gossip per un botta e risposta con l’ex fidanzato Daniele Interrante. La discussione si è infuocata dopo l’intervista di lei da Chiambretti, ospite del programma di Rete4 #CR4 – La Repubblica delle Donne. Eccovi a seguire, lo scatto mozzafiato pubblicato da Melissa, per dimenticarsi degli ultimi problemi di cuore.

Visualizza questo post su Instagram 🥥🥥🥥🥥🥥 new #ss19 @changit_official #adv 🥥🥥🥥🥥🥥🥥 Un post condiviso da Melissa Satta-Boateng (@melissasatta) in data: Dic 29, 2018 at 4:23 PST





