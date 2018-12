ERMAL META/ Vincitore di una classifica speciale: è l’uomo più cercato su Twitter! (Capodanno in musica)

Ermal Metà è uno degli ospiti dell’evento televisivo “Capodanno in musica” condotto da Federica Panicucci e trasmesso lunedì 31 dicembre 2018 in prima serata su Canale 5. Una lunga notte di musica e spettacolo con la partecipazioni di grandi personaggi dello spettacolo e della musica italiana pronti a celebrare la fine del 2018 e l’arrivo del 2019. Tra i protagonisti ci sarà anche il cantautore albanese naturalizzato italiano che quest’anno ha trionfato al Festival di Sanremo in coppia con Fabrizio Moro sulle note di “Non ci avete fatto niente”. Un anno magico e ricco di soddisfazioni per l’artista, che è riuscito a conquistarsi un meritatissimo posto nel districato panorama musicale italiano.

Nuovo singolo con J-Ax

Intanto il 2019 comincerà alla grande per Ermal Meta che torna nelle radio con un nuovo singolo “Un’altra volta da rischiare” in duetto con J-Ax. La data d’uscita è il 4 gennaio 2019 e il singolo sarà contenuto nella riedizione del fortunatissimo disco “Non abbiamo armi, il Concerto”. Ad annunciare questa inedita collaborazione sono stati gli artisti che, tramite i social, hanno lanciato la boma: “Ho fatto una canzone con un fuoriclasse, J-Ax. È una figata e non vedo l’ora che sia vostra. Grazie zio per averla condivisa con me, sei un grande. Dal 4 gennaio in radio. Non vedo l’ora che sia vostra”, le parole di Ermal per lanciare il singolo. La notizia arriva a pochi giorni dall’annuncio dell’uscita di “Non Abbiamo Armi, Il Concerto”, uno speciale cofanetto che conterrà il disco live con tutti i brani dell’ultimo tour, il DVD live del concerto sold out al Mediolanum Forum e due brani inediti. Anche J-Ax ha scelto i social per annunciare il suo nuovo brano con il collega: “Un artista non dovrebbe mai essere prigioniero dello stile, della reputazione, del successo o di se stesso. Tra poco vi farò volare con delle news incredibili. Non sto volando, sono già nello spazio, Grazie”.

Ermal Meta sbanca anche su Twitter

Un 2018 da incorniciare per Ermal Meta che, oltre a trionfare a Sanremo 2018 e conquistare la vetta della classifica degli album più venduti, è il vincitore anche di una speciale classifica. Il cantante, infatti, è l’uomo più cercato su Twitter, la piattaforma social che si conferma uno dei più importanti della rete. L’artista è in assoluto l’uomo più ricercato sul celebre social al pari di giovani stelle del firmamento pop come Benji e Fede, i BTS, One Direction, Ariana Grande, e Harry Styles. Una notizia che conferma il successo inarrestabile di Ermal che si conferma uno degli artisti più amati della musica italiana!