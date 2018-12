FABRIZIO MORO/ Nuovo tour e nuovo album nel 2019 (Capodanno in musica)

Fabrizio Moro è uno degli ospiti attesi sul palcoscenico di “Capodanno in Musica 2018“, l’evento televisivo condotto da Federica Panicucci su Canale 5. Lo spettacolo di Mediaset festeggerà con i telespettatori la lunga notte di Capodanno: allo scoccare della mezzanotte, infatti, tutti pronti a brindare all’inizio di un nuovo anno. Il 2019! Un anno che si preannuncia davvero scoppiettante per il cantautore romano che lo scorso anno è stato tra i protagonisti indiscussi della musica italiana. Fabrizio Moro, infatti, ha trionfato durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Non mi avete fatto niente” in coppia con l’amico e collega Ermal Meta. Un grido di protesta e speranza che ha sbaragliato la concorrenza portandolo alla vittoria della kermesse per eccellenza della musica italiana.

Per Fabrizio Moro, nuovo album nel 2019

Il 2019 non è ancora cominciato, ma possiamo annunciarvi che sarà un anno davvero importante per Fabrizio Moro. L’artista romano, infatti, ha annunciato un nuovo tour che lo vedrà protagonista per 4 imperdibili appuntamenti live nei palasport italiani. Non solo, il cantautore sarà nella sua amatissima Roma con due spettacoli live. Intanto prima della partenza del tour il cantante tornerà sulle scene musicali con un nuovo album di inediti, che segue la pubblicazione di “Parole, rumori e anni”, il best off pubblicato poco dopo la vittoria alla 68esima edizione del Festival di Sanremo. All’interno, oltre ai brani più importanti della sua carriera, anche l’inedito “Non mi avete fatto niente” in coppia con Ermal Meta. Il disco in uscita nel 2019 sarà interamente composto da brani inediti e per questo l’attesa dei fan è davvero alle stelle visto che l’ultimo album risale al 2017.