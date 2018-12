Irama/ Da Giulia De Lellis al Festival di Sanremo? “Un 2018 da incorniciare” (Capodanno in musica)

Un 2018 emozionante, ricco di novità e di tanto amore, questo è quello che Irama si lascerà alle spalle il 31 dicembre prossimo quando salirà sul palco di Bari per il Capodanno in musica in onda su Canale 5. Al timone ci sarà Federica Panicucci ma sul palco salirà l’ultimo vincitore di Amici ovvero Filippo Maria Fanti, classe ’95, in arte Irama che ha segnato una svolta nella sua carriera lasciandosi tutto alle spalle e ripartendo da zero proprio con il talent show di Maria De Filippi. Quest’ultima gli ha regalato la visibilità di cui aveva bisogno e lui, rimboccandosi le maniche, ha portato a casa la vittoria lo scorso giugno e una serie di premi con il suo tormentone estivo, Nera. Irama non ha certo perso tempo e in questi mesi si è dato da fare pubblicando già il suo secondo album ovvero “Giovani” composto da 10 canzoni e già ai primi posti in classifica. Ma il lavoro e la musica non sono le uniche soddisfazioni ottenute in questi mesi.

IRAMA E LA STORIA CON GIULIA DE LELLIS

In autunno il successo per Irama non è stata l’unica nota positiva visto che nella sua vita è arrivato l’amore (con tanto di polemiche). Sono molte le ragazze che si sono sentite offese dal suo modo di fare e che sui social si sono classificate come fidanzate o possibili tali ma la verità è che Irama ha smentito tutto, non ha nemmeno risposto alle loro provocazioni, e si è lanciato in una grande storia d’amore. Business o verità? Fatto sta che lui e la bella Giulia De Lellis sono inseparabili. E’ proprio la corteggiatrice che gli ha rubato il cuore in queste settimane e non solo i due si sono lasciati immortalare insieme ma si sono mostrati felici e innamorati sui social e negli studi dei programmi di Maria De Filippi e, in particolare, a Tu si Que Vales dove è arrivato l’annuncio ufficiale. La corteggiatrice ed ex di Andrea Damante ha ritrovato il sorriso grazie al cantante tant’è che si parla già di una possibile convivenza per i due. Arriverà prima della fine di questo 2018 o sarà il primo impegno per il 2019?

IL FESTIVAL DI SANREMO 2018

Tra le possibili novità del 2019 per Irama potrebbe esserci anche il Festival di Sanremo 2019. Claudio Baglioni sarà nuovamente alla guida della kermesse e sembra che tra i cantanti ci sarà anche l’ultimo vincitore di Amici come è successo ad altri concorrenti prima di lui (vedi Pierdavide Carone o Valerio Scanu). Con l’album appena uscito e il suo tour ormai alle porte sembra che le voci di una sua partecipazione al Festival di Sanremo 2019 potrebbero non essere confermate. Il tour di Irama inizierà a Torino (due settimane dopo il Festival di Sanremo) con un concerto il 28 febbraio ed uno il 1 marzo, poi sarà impegnato anche a Bologna, Napoli e Roma con una tripla data, e poi anche a Modugno e Padova, Brescia e Firenze. Molte date sono già sold out, avrà il tempo per il Festival oltre che per l’amore?



