Irama ha una nuova fidanzata? La vita privata del cantante ex Amici

Si riaccendono i riflettori su Irama, uno dei più celebri cantanti usciti dalla scuola di Amici, che questa sera sarà ospite della prima puntata di This is me, il nuovo programma di Canale5 dedicato ai grandi artisti usciti dal talent di Maria De Filippi. Filippo Maria Fanti, questo il suo vero nome prima di attribuirsi il nome d’arte di Irama, sarà uno dei protagonisti di puntata e il pubblico avrà l’occasione di ripercorrere la sua storia artistica e di accendere la curiosità anche sulla sua vita privata, sempre molto chiacchierata.

Nel corso degli anni sono spesso state attribuite relazioni e veri o presunti flirt alla vita sentimentale del cantante. In passato è stato fidanzato con Giulia De Lellis, sicuramente la sua relazione più celebre e commentata nel mondo del gossip. Nel corso dell’ultimo anno, in particolare a ridosso della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024, si era invece parlato di una presunta liaison con Khady Gueye che però la stessa modella ha smentito.

Elena Rose è la fidanzata di Irama? Gli avvistamenti e i rumors degli ultimi mesi

Ma c’è una nuova fidanzata nel cuore di Irama o, al momento, il cantante è sentimentalmente libero? I mesi scorsi si sono rincorsi alcuni rumor inerenti ad un possibile nuovo amore nella sua vita, complici alcuni avvistamenti di coppia che hanno accelerato, e non poco, i gossip sul loro conto. Nello specifico, l’artista sarebbe stato pizzicato in compagnia di una misteriosa ragazza che risponderebbe al nome di Elena Rose: entrambi non si sono mai espressi a tal riguardo, dunque non è chiaro se c’è o meno un’effettiva relazione in corso.

A darne notizia è stato anche il canale Instagram del magazine Eva3000 che, lo scorso settembre, aveva tracciato un breve ritratto della ragazza. Si tratterebbe per l’appunto di Elena Rose, una giovane cantante di Miami ma venezuelana di origine: la coppia, nello specifico, in quel periodo avrebbe posato per la Milano Fashion Week. Al momento non ci sono però effettive conferme, dunque il condizionale resta d’obbligo.