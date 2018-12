Oroscopo 2019, Gemelli/ Paolo Fox: le stelle di Emma e Raffaella Carrà, amore in crisi e trattative al lavoro

L’Oroscopo di Paolo Fox per il segno dei Gemelli nel 2019, cosi come anticipato nel supplemento di DiPiù e DiPiùTv, ci parla di sentimenti non appaganti. Di questo segno zodiacale, anche Emma Marrone e Raffaella Carrà, due personalità che per il nuovo anno, saranno presenti ed in prima linea. Se non avete intenzione di proseguire una relazione, dovrete parlare chiaro, senza paure. Non tutte le coppie per fortuna, saranno in crisi. Gennaio però, non sarà un mese amico dell’amore, chiariamolo subito. Alcune incomprensioni andranno tenute sotto controllo e abbiate cura di non lasciare il certo per l’incerto. Qualcuno potrebbe anche scoprire il tradimento del partner anche per via delle troppe preoccupazioni che stanno gravando nei rapporti, specie quelli di lunga data. Qualche novità da martedì 21 maggio, ma bisognerà procedere con i piedi di piombo. Marzo sarà un mese che vi aiuterà con le avventure ed i nuovi incontri saranno molto interessanti. Con Marte in ottimo aspetto, si ritroverà anche una grande sensualità e la voglia di condividere le emozioni con la persona giusta. Incontri piacevoli nella parte centrale del mese, emozioni già da martedì 23 luglio. Agosto potrebbe essere il mese della grande passione o del ritorno di fiamma.

Oroscopo Paolo Fox, le stelle dei Gemelli per il 2019

Cosa dicono le stelle per il segno dei Gemelli? Scopriamo l’oroscopo di Paolo Fox per il 2019. Per quanto riguarda il lavoro, per molti ci sarà la volontà di voler fare di più. Ed infatti Emma Marrone e Raffaella Carrà, appartenenti proprio a questo segno, avranno voglia di rinnovamento. Se ci sarà un accordo di lavoro da rinnovare, da questo potranno nascere anche grandi occasioni. Qualche periodo di agitazione i primi 15 giorni del mese di aprile. I dipendenti dovranno affrontare una indecisione, un contratto può ritardare oppure ci sarà l’ansia per un rinnovo. Prima di sabato 20 aprile sarà difficile ottenere soluzioni, per cui si consiglia di fare buon viso a cattivo gioco. Attenzione alle questioni legate al denaro perché quel genere di problemi potrebbero provocare ansia. A febbraio si vivrà una fase meno faticosa rispetto a gennaio anche se ci sarà qualcosa che vi preoccuperà lo stesso. In questi primi mesi del 2019, non si potranno fare delle scelte superficiali. Qualche malessere di passaggio, potrà coinvolgervi nelle ultime giornate di febbraio. Cercate di evitare le tensioni psicologiche. Per la forma fisica marzo sarà un periodo migliore.

