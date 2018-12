Oroscopo 2019, Pesci/ Paolo Fox: le stelle di Rita Forte e Claudia Vismara, lavoro e amore in stallo?

Cosa prevede l’Oroscopo 2019 di Paolo Fox per Rita Forte e Claudia Vismara anticipato nel supplemento di DiPiù e DiPiùTv? Le due attrici, entrambe appartenenti al segno dei Pesci, vivranno qualche piccola incertezza soprattutto in amore. I nati sotto questo segno si sentono infatti trascurati, altri addirittura non amati e tutte queste insicurezze fanno sì che nella vita di coppia si faccia spazio l’ombra di una crisi sempre più insanabile. Bisogna però fare attenzione: molto spesso questi sentimenti nascondono soltanto una profonda insicurezza, che avrà origine soprattutto nelle storie che durano da molto tempo. La verità dei fatti è che se a gennaio questo genere di situazioni saranno molto frequenti, da febbraio i rapporti saranno più distesi, soprattutto per quelle coppie che hanno voglia di restare assieme, senza porsi alcun limite. Qualche problema in arrivo, invece, per i separati: gli ex potrebbero infatti ritornare a farsi vivi, sollevando una serie di questioni di tipo legale. Tali situazioni, eredità di una cattiva gestione degli ultimi mesi del 2018 – e in particolare del periodo estivo – faranno in modo di causare non pochi ritardi a ogni progetto in cantiere. Per quanto riguarda invece i single, i nuovi incontri sono favoriti il 20 e il 21 aprile, due giorni che vi daranno il coraggio di prendere l’iniziativa e dichiararvi alla persona amata.

Oroscopo per il segno dei Pesci 2019, le stelle di Paolo Fox

In ambito lavorativo e professionale, l’Oroscopo 2019 di Paolo Fox suggerisce ai nati nati sotto il segno dei Pesci di rimandare i programmi più importanti. È infatti in atto una fase di preparazione, che agevolerà la buona riuscita dei progetti professionali, soprattutto nelle ultime fasi dell’anno, e segnerà un inizio di 2020 ricco di opportunità. Anche Denise Tantucci, attrice che ha conquistato il pubblico di Rai 1 con il suo ruolo nella fiction Sirene, fa parte dei nati sotto il segno dei Pesci. Per lei, e per tutti quelli che appartengono a questo segno, Paolo Fox suggerisce di fare attenzione soprattutto alle prime due settimane di settembre 2019, quando professioni avvertite come estranee possono causare problemi e litigi. Per quanto riguarda invece la salute, l’oroscopo anticipa che i Pesci vivranno un periodo di stanchezza dovuta agli eccessi dell’anno che si è appena concluso. I dolori alla schiena, vero punto debole dell’anno, dovranno suggerire un cambiamento dello stile di vita, favorito con l’arrivo della primavera e da una dieta equilibrata. Infine, qualche fastidio arriverà anche dalla pelle, che nei prossimi mesi, più che in passato, sarà soggetta a irritazioni e infiammazioni. Il consiglio è quello di rivolgersi a uno specialista, senza mai dimenticare di tenere sotto controllo lo stress.

