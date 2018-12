Oroscopo 2019, Sagittario/ Paolo Fox: le stelle di Maria De Filippi e Gianni Morandi, tanti cambiamenti al top

Come sarà il 2019 del segno del Sagittario? Scopriamolo subito grazie all’oroscopo di Paolo Fox per il nuovo anno, anticipato sul supplemento di DiPiù e DiPiùTv. Gianni Morandi e Maria De Filippi, sono di questo segno zodiacale e, come già anticipano le stelle, potrebbero avere un anno interessante e pieno di novità. In amore, se avete una storia ufficiosa, finalmente potrebbe diventare ufficiale. Di contro, se una relazione non va bene, dovrete affrettarvi per trovare una soluzione. Chi è single invece, dovrà farsi notare in qualche modo. Separazioni e matrimoni, porteranno pace interiore. A marzo gli animi si rassereneranno e ogni scelta diventerà più facile. Se amate una persona diversa da quella che frequentate, il mese di aprile presenterà il conto. Proprio in questo periodo, se amate qualcuno già legato, perderete la pazienza. Le coppie in crisi, in questo periodo non recupereranno e se ci saranno altri problemi, cercate di risolverli dalla fine di aprile. Il 2019 è l’anno della liberazione ed anche del colpo di scena. Non fatevi fermare dai ricordi e mettetevi in gioco. Conoscenze con persone di altre città saranno possibili da maggio. Ottime stelle se decidete di sposarvi in agosto.

Oroscopo Paolo Fox, il 2019 del Sagittario

Per quanto riguarda il lavoro, l’oroscopo di Paolo Fox del Sagittario per il 2019, ci parla di un mese di agosto decisamente propizio. Maria De Filippi e Gianni Morandi, anche loro appartenenti al segno, potrebbero vivere piacevoli sconvolgimenti. Le prime due settimane del mese saranno piene di idee importanti da mettere in gioco nell’ultima parte dell’anno. Chi ha cambiato ruolo sarà ancora più soddisfatto ed i dubbi sul passato saranno finalmente un lontano ricordo. Chi negli ultimi anni ha faticato molto, adesso è pronto a raccogliere i frutti del suo lavoro. Chi lavora anche in estate guadagnerà di più. Ottimo momento per chi deve sviluppare un’idea e per chi si prepara ad affrontare degli esami nei prossimi tre mesi a venire. Se dovete fare richieste non abbiate paura di osare, ad ottobre si partirà con grinta e ci sarà più tranquillità rispetto agli anni passati. Per la salute invece, agosto sarà il mese ideale per recuperare le forze. Gli ultimi mesi del 2019 saranno favorevoli per recuperare in toto e anche Marte è favorevole da ottobre. Dunque se a settembre, in particolare nei primi quindici giorni, avete risentito di un fastidio adesso potete conoscerne la causa e combatterlo entro la fine dell’anno.

