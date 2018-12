Oroscopo 2019, Toro/ Paolo Fox: le stelle di Ambra Angiolini e Laura Pausini, amore al top e tanti cambiamenti

L’Oroscopo del Toro per il 2019, anticipato ci parla di un anno pieno di novità. Scopriamo quindi, cosa dice Paolo Fox nel supplemento a DiPiù e DiPiùTv sul segno zodiacale di due grandi artiste come Ambra Angiolini e Laura Pausini. Per i primi mesi del nuovo anno, ci saranno ottime possibilità di innamorarsi ancora. Il Toro è capace di rimanere single per molto tempo se non trova la persona giusta. Se siete separati, dovete avere più fiducia nell’amore mentre, se volere recuperare una storia, dovrete darvi da fare dopo il 14 febbraio. La primavera porterà consiglio e vivrete emozioni importanti con persone dei Pesci, Capricorno o del vostro stesso segno. Volete ufficializzare relazioni, convivere e sposarvi. Chissà a questo punto, se il buon Massimiliano Allegri chiederà la mano della sua Ambra come si vocifera ormai da tempo! La primavera sarà fertile anche per le coppie che sognano un figlio insieme. L’amore sarà il vero protagonista di tutto il nuovo anno in arrivo. Non mancheranno le occasioni per farvi notare grazie alla vostra vitalità.

Oroscopo Paolo Fox, Toro: le stelle del 2019

Cosa dicono le stelle di Paolo Fox per gli amici del Toro? Tra i vip che fanno parte di questo segno, anche l’attrice Ambra Angiolini e la cantante Laura Pausini, scopriamo l’oroscopo. Sul lavoro i mesi di aprile e maggio saranno ufficialmente i più interessanti dell’anno, grandi pianeti per grandi scelte. Se avete vissuto dei problemi di lavoro, è possibile che arrivino gratifiche. È un bellissimo cielo per chi vuole creare qualcosa di nuovo e sono possibili degli incassi più consistenti. Grande momento di forza sabato 20 aprile, quando il sole rientrerà trionfalmente nel vostro segno. Non sottovalutate anche l’idea di poter cambiare, nonostante questo comporti molta fatica. Spazio quindi a trasferimenti, un lavoro in un’altra zona o addirittura città. Chi ha una attività in proprio, vivrà lunghe fasi di aggiornamento. Grandi novità attorno a mercoledì 24 aprile. Per quanto riguarda la salute, marzo sarà faticoso ma non problematico. Dopo avere avuto grossi problemi lo scorso anno, vedrete i primi miglioramenti. Resta un po’ di agitazione per colpa del transito di Marte nel segno che sarà più impetuoso nelle prime tre domeniche del mese di marzo. Da metà maggio invece, potrete anche programmare un bel viaggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA