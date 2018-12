Oroscopo 2019, Vergine/ Paolo Fox: le stelle di Laura Barriales e Nadia Rinaldi, un anno “diesel” ma positivo

E’ il momento tanto atteso dell’oroscopo 2019 di Paolo Fox, per il segno della Vergine, che è stato anticipato nel supplemento di DiPiù e DiPiùTv, i settimanali del compianto Sandro Mayer. Tra i nati Vergine più celebri del mondo dello spettacolo abbiamo senza dubbio Laura Barriales, la showgirl sudamericana che ha conquistato i cuori di milioni di italiani con la sua bellezza. Per lei e in generale per quanti sono attenti al segno della Vergine, l’esperto degli astri, Paolo Fox, ha delle previsioni per l’oroscopo sicuramente incoraggianti. L’aspetto che solitamente interessa maggiormente è quello che riguarda l’amore. Il primo mese dell’anno da questo punto di vista non comporterà degli scossoni: i rapporti più collaudati proseguiranno sulla loro strada, eppure farà difetto un po’ di passionalità. In questo senso si potrà cercare di recuperare già nel mese di febbraio ma la vera e propria svolta arriverà in primavera. Il mese di maggio, infatti, secondo Paolo Fox è quello giusto per le coppie che vogliono un figlio.

OROSCOPO 2019, VERGINE: COME SARA’ L’ANNO DI NADIA RINALDI?

Vergine è anche un volto noto della tv, quella Nadia Rinaldi che con la sua spontaneità ha conquistato la simpatia del pubblico italiano. Secondo Paolo Fox il 2019 potrebbe essere l’anno buono per dare il via a nuovi progetti dal punto di vista lavorativo. A detta dell’astrologo, infatti, una persona che in passato si è messa di traverso rispetto ai piani della Vergine, quest’anno si farà da parte facilitando il compito. Importante come sempre evitare di entrare in quel loop di pessimismo che tarpa le ali: le sorprese positive per la Vergine, infatti, si condenseranno soprattutto nella seconda parte del 2019, in particolare proprio negli ultimi mesi. Molto promettente per gli obiettivi di lavoro si preannuncia la settimana che inizierà il 9 settembre. Attenzione in ogni caso a non sovraccaricare il fisico, tenendo ben presente che la salute viene al primo posto. Aprile potrebbe essere il mese delle scelte definitive nelle relazioni di coppia: per i nati Vergine, abituati alle conflittualità, bene sempre affidarsi ad un partner coi piedi per terra capace di dare sicurezze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA