Carlotta Mantovan/ Haters contro la moglie di Frizzi: “Sempre la stessa smorfia, sei pesante!”

Carlotta Mantovan è ormai diventato un volto noto del gossip e della tv. L’amata moglie di Fabrizio Frizzi è apparsa sorridente al fianco del marito nelle sue ultime settimane di vita, poi addolorata e stretta nel suo lutto nel momento della morte e solo qualche settimana fa ha deciso di tornare in tv e sui social. Antonella Clerici l’ha presa sotto la sua ala e l’ha voluta al suo fianco su Rai1 per il revival di Portobello e questo suo venir fuori l’ha spinta anche a tornare sui social dove spesso posta le foto dei suoi più grandi amori ovvero la figlia avuta dal conduttore, la piccola Stella, e i suoi cavalli. Carlotta Mantovan non ostenta la sua vita, non mostra il suo fisico, non è mai esagerata nelle foto e nei pensieri che affida ai social ma, nonostante tutto, anche per lei è arrivato il momento di fare i conti con i temibili haters, gli odiatori del web.

IL SORRISO DI CARLOTTA MANTOVAN SOTTO ACCUSA

A finire sotto accusa non è la sua vita ma è addirittura il suo sorriso. Carlotta Mantovan è una donna acqua e sapone e il suo sorriso tenero e sincero ha conquistato migliaia di followers ma, a quanto pare, però non piace a tutti e qualcuno ha avuto il coraggio di accusarla di usare sempre la stessa smorfia e di essere addirittura un po’ petulante e pesante per questo. In particolare, proprio tra i commenti social arrivati in una fanpage dedicata alla moglie di Fabrizio Frizzi, un utente ha scritto: “Credo che un dolore così sia devastante, però vedo sempre la stessa smorfia… Fotografie uguali tra loro… Pesanti“. Il resto degli utenti ha invece fatto come sempre gli auguri e i complimenti alla bella Carlotta, siamo sicuri che il suo sorriso rimarrà tale anche dopo qualche battutina poco gradita dei cosiddetti leoni da tastiera.

