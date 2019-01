Federica Riccardi e Alessio Cerci genitori di due gemelli/ Foto: “benvenuti Romeo e Futura”

Federica Riccardi e Alessio Cerci sono diventati nuovamente genitori. Dopo la nascita del piccolo Leonardo, avvenuta circa due anni fa, la coppia ha annunciato la nascita di due gemellini. La moglie del calciatore, infatti, su Instagram, ha pubbicato due tenere foto in cui lei e il marito tengono tra le braccia i loro pargoli mentre il primogenito li guarda incuriositi. “5 gennaio 2019. Quale strada dovrò percorrere in questo mondo non lo so, ma guardando questi sei occhi sono certa: non mi perderò. Benvenuti Romeo e Futura Cerci. Con tutto l’amore che c’è, mamma, Leonardo e papà”, scrive un’emozionata Federica Riccardi. Il parto, dunque, è avvenuto lo scorso 5 gennaio a Roma come s’intuisce dal luogo indicato su Instagram, ma la coppia ha deciso di diramare la notizia solo oggi.

FEDERICA RICCARDI E ALESSIO CERCI, NUOVA VITA IN TURCHIA

Federica Riccardi e Alessio Cerci, dallo scorso agosto, si sono tuffati in una nuova avventura trasferendosi in Turchia. Dopo aver militato nella Roma, nella Fiorentina, nel Torino, nell’Atletico Madrid, nel Milan, nel Genoa e nel Verona, l’attaccante, la scorsa estate, ha deciso di provare una nuova esperienza professionale accettando l’offerta dell’Ankaragücü, squadra militante nella Süper Lig turca. Dalla loro casa di Ankara, lo scorso 23 settembre, la coppia ha annunciato l’arrivo della cicogna. “Figli di un cielo così bello perché la vita è adesso. Baby Cerci secondo round“, scriveva Federica Riccardi che, pur essendo giovanissima, è già mamma di tre bambini.





