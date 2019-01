Francesca Chillemi è Aurora/ Incontra l’affascinante Athos: cosa ne sarà di Guido? (Che Dio ci aiuti 5)

Cosa succederà al personaggio che Francesca Chillemi interpreta in Che Dio ci aiuti 5? Azzurra, reduce da una serie di stagioni che hanno segnato fortemente il suo carattere, è di certo la protagonista che ha avuto una crescita maggiore. Da ragazzina capricciosa e svogliata, grazie all’aiuto di suor Angela, si è trasformata in una donna matura decisa a migliorarsi, e dopo aver conquistato il cuore di Guido Corsi (Lino Guanciale), ha trovato il coraggio di fare i conti con il passato e ricucire il rapporto con la figlia abbandonata sedici anni prima. Ma nella nuova stagione, secondo le prime anticipazioni, tante novità attendono ancora Aurora: sembra infatti che un affascinante imprenditore, un uomo che fa parte del suo passato, tornerà all’improvviso nella sua vita. Il nuovo personaggio si chiama Ludovico Nobili detto Athos ed è interpretato dall’attore Raniero Monaco Di Lapio. Cosa ne sarà di Aurora e del suo legame con Guido?

FRANCESCA CHILLEMI E IL RAPPORTO CON ELENA SOFIA RICCI

Francesca Chillemi ed Elena Sofia Ricci sono due delle attrici più amate di Che dio ci aiuti 5. Nel corso delle riprese non hanno fatto mancare ai loro follower scatti di vita quotidiana sul set, annunciando vecchi legami, new entry e storie tutte da scoprire. “Stiamo per tornare… E saremo #pazzeschissimi”, si legge infatti in uno scatto che immortala le due protagoniste nel bel mezzo delle riprese. L’aria che si respira sul set, confermano gli scatti condivisi dalle due attrici, è sempre familiare, nonostante in ogni stagione vi sia l’ingresso di nuovi attori. “Ogni anno ce ne sono di nuovi e si fondono con il resto del cast in un rapporto di grande armonia e complicità – ha raccontato il volto di suor Angela a Tv Sorrisi e Canzoni – E tra loro non c’è mai competizione, altrimenti io li bacchetto come farebbe suor Angela”. Come si evolverà, nella quinta stagione al via questa sera, il rapporto fra Azzurra e la suora più amata della tv?

AURORA E IL PASSATO TORNA A GALLA, CHI È ATHOS?

Occhi puntati su Francesca Chillemi e sulla sua Aurora, che nella quinta stagione di Che Dio ci aiuti è destinata a riservare al pubblico di Rai 1 molte sorprese. La protagonista più capricciosa e amata della serie tv tornerà infatti in scena circondata dagli altri ragazzi del convento degli angeli, fra i quali ritroveremo Arianna Montefiori nei panni di Valentina, Gianmarco Saurino nel ruolo di Nico e Cristiano Caccamo, ancora una volta nei panni dell’affascinante medico Gabriele Mattei. A far disperare azzurra ci saranno poi diverse new entry, come la novizia Ginevra , la nipote di suor Costanza, Maria, e l’imprenditore Athos, legato in maniera indelebile al suo passato. Secondo le prime anticipazioni, in particolare, Athos è intenzionato ad acquistare il convento che ospita Azzurra e le altre ragazze. Cosa riserverà il nuovo personaggio alla storica protagonista della serie tv?



