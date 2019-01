Francesco Chiofalo operato, come sta?/ Ultime notizie: rimosso il tumore, prognosi sciolta tra alcune ore

Francesco Chiofalo ieri è stato operato per rimuovere il tumore al cervello. Per la sua famiglia, gli amici ed i familiari queste, sono state ore di terribile ansia ed apprensione. L’intervento al quale si è sottoposto il personal trainer romano però, secondo le prime indicazioni direttamente dall’ospedale, sembrerebbe essere riuscito appieno. Tuttavia, per l’esito definitivo bisognerà attendere ancora alcune ore. Nonostante questo, le prime notizie positive giungono dalla rete. L’amico Alessio De Giovanni ha pubblicato alcune Stories tramite Instagram, diffondendo delle news in merito: “Buonanotte a tutti e grazie del sostegno! Anche se l’intervento è già finito da qualche ora aspettiamo ansiosi l’esito di questa prognosi che verrà sciolta in 48 ore. E solo lì potremo dirvi se veramente Fra sarà fuori pericolo o no”. Prima di andare sotto i ferri, l’ex protagonista di Temptation Island è apparso sul suo account Instagram visibilmente commosso: “Spero che non sarà l’ultima volta che vedrete il mio faccione e spero di rivedere questo video per riderci sopra come un vecchio ricordo. Non ho mai avuto tanta paura”.

Francesco Chiofalo, ultime news sulle condizioni di salute

Francesco Chiofalo è attualmente ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma. Poco prima delle vacanze di Natale, il ragazzo aveva raccontato dalla massa tumorale di 5 centimetri scoperta dai medici per puro caso dopo una corsa al pronto soccorso per un incidente in moto. “Ho scoperto di essere malato di tumore al cervello a 29 anni, è gigantesco. Mi hanno detto che è di cinque centimetri. È grosso quanto una palla da biliardo. Sono inca**ato con il mondo. Scusatemi se non sarò molto presente sui social. Non so se continuerò a pubblicare su Instagram. Farò come mi sento di fare” aveva scritto. Successivamente il post del 5 gennaio, con un tatuaggio portafortuna “Andrà tutto bene”, si è fatto scrivere sul polso. In queste ore FanPage.it ha sentito telefonicamente l’ufficio stampa del reparto di neurochirurgia, diffondendo ottime notizie: “è stato operato stamattina dal dottor Alberto Delitala, che è il nostro responsabile della neurochirurgia. Come da prassi la prognosi non sarà sciolta prima di 24 ore”.

