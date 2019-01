Ilary Blasi lascia Mediaset per “colpa” di Barbara d’Urso?/ “Ai ferri corti con i vertici…”: ecco perché

Ilary Blasi lascia Mediaset? Dopo l’indiscrezione che voleva Belen Rodriguez ad un passo dall’abbandono, adesso si tira in ballo anche la moglie di Francesco Totti. L’indiscrezione scottante è emersa tra le pagine dell’ultimo numero di Oggi in edicola. Secondo quanto si legge nella rubrica dal titolo “Pillole di gossip”, ci sarebbero delle fortissime tensioni nell’aria. A quanto pare, Lady Totti non avrebbe gradito la partenza del Grande Fratello (NIP) di Barbara d’Urso in primavera. Verità oppure no? Di recente proprio la ruspante Carmelita Nazionale per esempio, ha pubblicamente affermato di avere apprezzato molto il lavoro di Ilary Blasi, nonostante una terza edizione VIP decisamente sottotono. “Ilary Blasi è stata impeccabile. È sempre difficile prevedere come si comporteranno i concorrenti, a volte creano dinamiche forti, altre sono più trattenuti”, aveva confidato Carmelita tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni.

Ilary Blasi lascia Mediaset per “colpa” di Barbara d’Urso?

Il settimanale Oggi, scrive che: “A Milano si mormora che Ilary Blasi sarebbe ai ferri corti con i vertici Mediaset. La ragione? Non vedrebbe di buon occhio la messa in onda in primavera del Grande Fratello Nip. Dicono che avrebbe posto un duro aut – aut”. Queste parole del settimanale, metterebbero in “forse” la presenza di Ilary Blasi in Mediaset, proprio per “colpa” di Barbara d’Urso. Nonostante il calo di ascolti poi, anche la quarta edizione del Grande Fratello Vip è stata già confermata e dovrebbe essere nuovamente nelle mani di Ilary Blasi: cosa bolle in pentola? Sinceramente questa indiscrezione ci appare un poco verosimile anche perché, la moglie di Totti non avrebbe alcun motivo particolare di entrare in collera per la partenza in primavera del GF. La ruspante Carmelita poi, ha mostrato pubblicamente di provare della stima per lei e quindi, questo retroscena “cozzerebbe” con l’attuale realtà dei fatti. A questo punto attendiamo conferme dalle dirette interessate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA