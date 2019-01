Mario Balotelli e Raffaella Fico/ Uniti solo dalla figlia Pia: tra di loro il gelo e nemmeno un sorriso

Mario Balotelli e Raffaella Fico sono stati pizzicati insieme tra le pagine del settimanale “Chi”. Nessun ritorno di fiamma tra i due ma un legame comunque indissolubile: la figlia Pia. Ed infatti il calciatore è stato fotografato mentre riconsegna la piccola alla mamma. Davanti alla porta dell’appartamento che la showgirl divide con Alessandro Moggi, tra i due non vi è il minimo segno di intesa e cordialità. Facce scure per una “visita” veloce solo per riportare la bambina a casa dalla madre. Dentro il trolley i vestiti della bambina, riconsegnati come da tradizione ogni volta che il campione di calcio la riporta nella residenza dove attualmente vive la sua ex compagna. Poi Super Mario si dirige a passi svelti verso la sua automobile. “Li unisce solo Pia”, titola infatti l’articolo dedicato ai due. Proprio in questo ultimo periodo, alcuni gossip emersi davano nuovamente la coppia insieme, nel tentativo di riprovarci ma, questi scatti confermano l’intesa invisibile che invece li lega.

Raffaella Fico ci riprova con Alessandro Moggi

Da qualche settimana poi, la storia tra Raffaella Fico e Alessandro Moggi è ripresa. I due infatti, si erano lasciati la scorsa estate proprio per colpa del matrimonio saltato. Dopo tre mesi di separazione, la coppia ha nuovamente deciso di ricucire il rapporto: “Ci stiamo riprovando” ha dichiarato lui. La Fico invece, ha preferito non dire nulla a tal proposito. Secondo i primi rumors di gossip, pare che la crisi tra i due sia nata per le parole di affetto che la showgirl avrebbe dedicato al suo ex Cristiano Ronaldo dopo la pesante accusa di stupro. “Sono stata fidanzata 11 mesi con Cristiano Ronaldo, ai tempi giocava con il Manchester United. Sono stati 11 mesi d’amore. Quando succede una cosa del genere la si apprende sempre con stupore. È un ragazzo normale, tranquillo, semplice, con me è stato un vero gentiluomo. Si allenava anche a casa, faceva gli addominali. Li faceva dopo cena. Guardava un film, si rilassava e faceva gli addominali, ne avrà fatti 4 o 5 serie da 20”, aveva raccontato la showgirl.

© RIPRODUZIONE RISERVATA