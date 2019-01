Costanza Caracciolo dopo la gravidanza/ “Stella sta bene!”: chili persi, allattamento e Bobo Vieri

Costanza Caracciolo è da poco diventata mamma per la prima volta. Ed infatti la compagna di Bobo Vieri, lo scorso 18 novembre 2018 ha dato alla luce la piccola Stella. A distanza di quasi un paio di mesi, la bionda showgirl ha voluto confidarsi con i numerosi follower che costantemente le chiedono notizie della piccola ed anche del suo stato di salute dopo la gravidanza. Dopo aver proposto ad i fan il famoso gioco delle domande, Costanza ha voluto serenamente rispondere alle curiosità della rete. Molti gli argomenti trattati, per una serie di domande che hanno tenuto alta l’attenzione sul suo seguitissimo profilo di Instagram. Tra i principali temi trattati: la difficoltà di tornare al peso forma dopo la gravidanza, l’allattamento e il ritorno a Miami, città dove passa grande parte del suo tempo e dove abita per diversi mesi con Vieri. Naturalmente la figlia le ha radicalmente cambiato la vita e quindi, ha voluto raccontare ad i fan le sue emozioni a caldo dopo il meraviglioso evento di diventare mamma per la prima volta.

Costanza Caracciolo, la vita dopo la gravidanza

Costanza Caracciolo durante la gravidanza ha confessato di avere preso 10 chili. Attualmente non è ancora riuscita a smaltirli: “Non ancora del tutto. Allattando è più difficile perdere peso”, ha confidato. Poi ha aggiunto che, per ottenere certi risultati ci vuole pazienza e calma: “La pazienza è una grossa, grossissima qualità”. Per quanto riguarda l’allattamento, il tema ha diviso le estimatrici dell’ex Velina che si sono frazionate in due: alcune sostengono che faccia ingrassare altre invece, dimagrire. “Mettetevi d’accordo”, ha risposto Costanza in maniera ironica. Successivamente la modella ha fatto sapere che la piccola Stella è in ottima forma e presto voleranno a Miami da Bobo Vieri. E per quanto riguarda la questione “figli che cambiano la vita”, ha risposto: “I cambiamenti fanno parte della vita. Con un figlio la vita cambia, ma assicuro che cambia in meglio. Per cui, viva i cambiamenti. Almeno questo è quel che penso io”.

