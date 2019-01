Meghan Markle, arrestato il fratello Thomas/ Per guida in stato di ebbrezza: la moglie di Harry senza pace

Meghan Markle non riesce a trovare pace. Da quando è diventata ma moglie del Principe Harry, l’ex attrice continua ad essere, suo malgrado, al centro dei pettegolezzi. Dopo le polemiche per il rapporto con il padre e la sorella, stavolta, Meghan Markle deve fare i conti con la bravata del fratello Thomas. Il 52enne, figlio solo del padre di Meghan, è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza. L’uomo è stato in piena notte dalla polizia dell’Oregon che, dopo averlo fermato, lo ha preso in custiodia e portato in centrale. Thomas è stato portato al Grants Pass Sobering Centre e la sua macchina è stato posta sotto sequestro. Non è il primo problema che il 52enne crea alla sorella. Lo scorso aprile, infatti, prima del Royal Wedding, inviò una lettera al Principe Harry scrivendo: “Non è troppo tardi, Meghan non è la donna giusta per te”. Parlando del figlio, il padre di Meghan, alla stampa americana, ha dichiarato: “Mio figlio ha un problema serio e ha bisogno di aiuto e spero che riuscirà ad averlo”. Samantha, la sorella di Thomas e di Meghan, cha aggiunto: “Il suo problema con l’alcool non è legato a Meghan, lui a sempre bevuto”.

MEGHAN MARKLE SENZA PACE: CRISI ANCHE CON IL MARITO HARRY?

Nonostante sia in attesa del primo figlio, Meghan Markle non riesce ad essere tranquilla. Dopo i problemi che continua a crearle la famiglia d’origine, la Duchessa del Sussex deve fare i conti anche con i rumors che la vorrebbero in crisi con il Principe Harry. Secondo quanto riporta il magazine US Weekly, infatti, alcune fonti avrebbero riferito che la Duchessa starebbe attraversando un periodo particolarmente stressante a causa dei pettegolezzi sulla sua vita privata, sul suo rapporto con Kate e William e sull’impossibilità di controbattere a tali voci. “Meghan ha così tanto in ballo, tra il fatto di essere incinta e di dover aver a che fare con le reazioni negative del pubblico, e trova tutta questa situazione incredibilmente stressante”, avrebbe affermato una delle fonti. Allo stesso modo, anche il Principe Harry non sarebbe tranquillo: il secondogenito di Carlo e Diana vorrebbe regalare alla moglie un periodo sereno, ma a quanto pare non riuscirebbe a proteggerla come vorrebbe.

