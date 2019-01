Meghan Markle e il Principe Harry/ Come si chiamerà il Royal Baby? Tra i nomi spunta Diana, ecco i più quotati

Meghan Markle ed il Principe Harry si sono sposati lo scorso maggio facendo impazzire il mondo intero. La loro bellissima cerimonia infatti, ha fatto sognare tutte le donne, specie perché il principino dai capelli rossi è il perfetto uomo che qualunque donzella sogna di avere al proprio fianco sull’altare. Dopo essersi giurati amore eterno, lo scorso 15 ottobre hanno anche reso noto l’evento per eccellenza: Meghan è incinta! Il figlio della coppia dovrebbe venire al mondo in primavera anche se al momento, non vi è in alcun modo una data precisa. Dalle primissime indiscrezioni, sembra solamente che non debba mancare molto e che Meghan non veda l’ora di diventare madre per la prima volta. Grandissimo fermento, anche per il nome del nascituro e, dopo George, Charlotte e Louis (nomi dei cuginetti figli di William e Kate Middleton), si attende di scoprire il quarto nome del nipotino reale.

La figlia di Harry e Meghan si chiamerà Diana?

Secondo le prime fonti di gossip, pare anche che Harry sogni di avere una femminuccia, a differenza di Meghan Markle che non avrebbe particolari preferenze sul sesso del nascituro. Ma come si chiamerà il prossimo Royal Baby? La stampa inglese sembra essere in fortissimo fermento con le ipotesi ed i primi rumors utili. Al tabloid Express, una fonte molto vicina al Principe Carlo avrebbe affermato: “A corte si rumoreggia Kyle e Shane, ma sono molto quotati sia Edna che Les”. Secondo fonti molto informate inoltre, pare essere saltato fuori anche il nome di Lady Diana. Il giornale inglese infatti, ha pensato bene di pubblicare la lista dei 5 possibili nomi e tra questi, vi è anche quello della mamma di William e Harry. I due fratelli infatti, erano decisamente legati alla madre e non perdono l’occasione per poterla ricordare, specie il secondogenito che aveva con lei un legame davvero molto speciale.

