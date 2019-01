PAOLA PEREGO/ Video, gaffe ai Soliti ignoti e Amadeus la rimbrotta: “Non dovevi dirlo!”

Paola Perego non ci sa fare coi game show. Eppure conduce Superbrain, il programma di Rai 1 che è fatto di piccole sfide. Ma quando si tratta di “mettersi in gioco” in prima persona, allora Paola fa una figuraccia. L’identità ai Soliti ignoti è “nonna da 49 giorni”. La figlia Giulia – nata dal matrimonio con Andrea Carnevale – ha dato alla luce Pietro, il nipotino di cui Paola è “pazza”. “È un essere speciale”, dichiara a Parliamone sabato. “L’ho visto nascere perché sono entrata in sala parto. È stata un’emozione unica”. Ancora adesso ne parla con gli occhi a cuoricino: sarà per questo che ieri va in tilt e si rivela prima del tempo. La concorrente del programma dà prontamente la risposta esatta: “Direi che è una supernonna di un nipote fortunatissimo”. Amadeus le dà il là: “Chiediamo a Paola Perego, per un totale di 105mila euro, se lei è nonna da 49 giorni”. La conduttrice non aspetta la musichetta di rito, e risponde subito “Ebbene sì”.

Paola Perego, la scenetta ai Soliti ignoti

“Aspetta! Lo ha detto subito! Lo vedi che è una donna che non vedeva l’ora!”, commenta ridendo Amadeus. Niente musica, niente suspense: Paola rovina tutto. Il pubblico applaude, e il conduttore conferma: “È nonna di Pietro!”. Non è la prima volta che Paola Perego accetta l’invito: lo scorso anno si presentò come sarta provetta, o cucitrice di sciarpe a mano. Ma quest’anno aveva un’identità di gran lunga più importante: in veste di nonna si piace non poco (e lo abbiamo capito). Qui il video della puntata.

