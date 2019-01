LEONARDO MAZZAROTTO E’ MATTEO/ “Il trauma del terremoto e la passione per il violino” (La compagnia del cigno)

Grande successo per La compagnia del cigno, la serie scritta e diretta da Ivan Cotroneo e trasmessa su Rai1. Nel cast c’è anche il Leonardo Mazzarotto, giovane musicista al suo debutto come attore nel ruolo di Matteo, un ragazzo di 17 anni che dopo il terribile terremoto di Amatrice decide di trasferirsi a Milano per coltivare il suo grande sogno di fare musica. Un ruolo complesso quello interpretato dal neo attore Leonardo, che si è dovuto confrontare con un copione non semplici per un attore alle prime armi. Matteo, infatti, sin dalle prime scene della serie si mostra come un ragazzo timido, molto legato alla madre (interpretata da Giovanna Mezzogiorno) spinto da una grandissima passione per la musica. Sarà proprio la musica e, in particolare la passione per il violino, a portarlo a Milano.

Leonardo Mazzarotto interpreta Matteo

Il terremoto di Amatrice ha sconvolto la vita di tantissime persone. Tra queste anche quella di Matteo, che non ha ancora superato del tutto il terribile trauma subito. Per questo motivo, mentre la piccola cittadina comincia a riprendere forma, il ragazzo decide di rivoluzionare la sua vita trasferendosi a Milano. Il suo obiettivo è quello di continuare ad inseguire la sua più grande passione: il violino. Così, dopo aver salutato la madre con cui ha un rapporto bellissimo, Matteo arriva a Milano ospite dello zio. Si presenta al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano attirando da subito l’attenzione del Maestro Luca Marioni che gli apre le porte dell’Orchestra. L’incontro con gli altri allievi porta alla nascita della Compagnia del Cigno, una compagnia che diventerà ben presto una seconda famiglia non solo per il giovane ragazzo di Amatrice, ma per tutti i protagonisti della storia.

Chi è Matteo?

“Il mio personaggio è Matteo, 17 anni e viene da Amatrice” – con queste parole Leonardo Mazzarotto racconta il giovane Matteo, tra i protagonisti principali de La compagnia del cigno, la fiction di successo trasmessa su Rai. Intervistato dalla Rai, ecco cosa il giovane musicista ha raccontato: “Dopo il trauma del terremoto si sposta a Milano per avere la possibilità di continuare a studiare il violino che è la sua passione. In un certo senso è divertente vedere come nella vita reale di noi sette, della nostra amicizia, spesso si riscontrano delle dinamiche che esistono anche nella storia, nella compagnia del cigno”.



