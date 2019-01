Adrian, la serie di Adriano Celentano/ Video, lo show sarà condotto da Michelle Hunziker

E’ tutto pronto per Adrian, la nuova serie di Adriano Celentano: il graphic novel del Molleggiato partirà il 21 e 22 gennaio su Canale 5 per poi proseguire il lunedì sera. Ma spuntano nuove indiscrezioni sullo show dell’artista: i colleghi di Tv Live riportano che lo show sarà condotto da Michelle Hunziker. La svizzera gestirà le serate, con Celentano che sarà presente sul palco con dei monologhi. Ma non solo: previsti anche numerosi ospiti, come da tradizione per gli show del cantante milanese. Qualche nome? Si vocifera di Milo Manara, Alessandro Baricco e Nicola Piovani. Adrian, progetto al quale lavorava da tempo, sarà il cuore di uno show in onda in diretta dal teatro Camploy di Verona.

ADRIAN, LA NUOVA SERIE DI ADRIANO CELENTANO

Come sottolinea Tg Com 24, Michelle Hunziker è stata fotografata nei giorni scorsi nei pressi del teatro: un’ulteriore conferma del fatto che la conduttrice di Striscia La Notizia ha preso parte alle prove dello show di Celentano. Con i suoi monologhi e gli ospiti che si avvicenderanno sulla scena si dibatterà dei temi sollevati del cartoon, che vedrà protagonista proprio Adrian: «italiano, 1,77, occhi castani, sguardo attento, bocca ripida, segni particolari: nessuno, convinto che non è con la violenza che si mettono a posto le cose del mondo». Inizialmente destinato a Sky, il progetto prevede in totale nove puntate in prima tv e si tratta di un investimento decisamente oneroso: decine milioni di euro, necessari più di mille animatori, chiamati da tre continenti: Cina, Africa e Europa.

#Adrianlaserie

Su Canale 5, dal 21 e 22 gennaio 2019. pic.twitter.com/PsPOhLz7xH — Adrian (@AdrianLaSerie) 14 gennaio 2019





