Chiara Ferragni 10 anni fa/ Foto della #10yearchallenge: “Dicevano che non ce l’avrei fatta, si sbagliavano”

Oggi conta 15 milioni di follower, ma 10 anni fa la vita di Chiara Ferragni era diversa da quella di oggi. A raccontarlo è proprio lei, l’influencer italiana più famosa al mondo, che ha deciso di partecipare al tormentone social del momento, il #10yearchallenge, pubblicando alcuni scatti che la ritraggono 10 anni fa. Una Chiara Ferragni agli inizi della sua carriera da influencer quella negli scatti pubblicati, che sperava di farcela nonostante in molti le dicessero che no, non ce l’avrebbe mai fatta. “Questa ero io nel 2009, l’anno che ha cambiato la mia vita per sempre – scrive la moglie di Fedez e mamma di Leone – Avevo 21 anni, studiavo diritto internazionale all’università Bocconi, vivevo in un monolocale di 40 metri quadri a Moscova e lavoravo part time come modella. Stavo investendo tutti i miei soldi in borse e viaggi di design e sognavo di trovare la mia strada verso il mondo e diventare qualcuno. Avevo un debole per le borse e l’eyeliner di Balenciaga. Stavo già pubblicando la mia vita su Internet, specialmente su Flickr, e stavo già affrontando troll e nemici che cercavano di abbattermi”.

La replica di Chiara Ferragni agli haters

Chiara Ferragni continua il suo lungo post, per il suo #10yearchallenge, raccontando di come, invece, ce l’ha fatta. “Poi nell’ottobre 2009, ho deciso di acquistare la mia prima vera macchina fotografica (vedi la foto n.9), avviare il mio blog, @theblondesalad e, passo dopo passo, è cambiata la mia intera vita. – ammette l’influencer – Alla giovane Chiara di 21 anni del 2009 vorrei dire questo: è ok non aver capito tutto e capire la tua vita a poco a poco, è ok non sentirsi bene il 100% delle volte ed è molto saggio godersi i momenti bui anche perché fanno parte del processo. Goditi il ​​viaggio verso ciò che fai Chiara più giovane e ricorda sempre che se segui il tuo cuore non commetterai mai errori.” E non manca la frecciatina a tutti gli haters: “E a tutte le persone che ti diranno “Nessuno ricorderà il tuo nome tra 6 mesi” in questi anni . Oh bene, nel 2019 sarai in grado di ricambiare il sorriso e dire loro che stavano sbagliando”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA