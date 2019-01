Mara Venier fa il verso a Barbara d’Urso/”Torno a fare l’attrice di fiction, c’è un progetto con Claudia Mori”

Dopo averla battuta alla domenica pomeriggio sembra proprio che Mara Venier sia pronta a seguire le orme e fare il verso a Barbara d’Urso anche a suon di fiction. La conduttrice di Canale 5 è sbarcata in prima serata con La Dottoressa Giò, il revival della serie che dopo vent’anni ha convinto solo il 12% del pubblico. Per alcuni è stato un flop ma per altri, soprattutto la protagonista e Mediaset, è stato un successo che si ripeterà anche domenica prossima. Il ritorno in prima serata, ha spinto la d’Urso a lasciare andare qualche ora di diretta di Domenica Live riducendo la messa in onda che da cinque ore è passata a poco più di un’ora. Tutto questo ha giocato proprio a favore della Domenica In di Mara Venier che ha sfiorato il 20% di share piazzandosi al primo posto nei programmi più visti del pomeriggio e non solo, e adesso?

L’ULTIMA FRECCIATINA DI MARA VENIER

Sembra proprio che Mara Venier sia pronta per l’ennesima provocazione ai danni della sua rivale annunciando che presto tornerà alla recitazione per una fiction, un progetto con Claudia Mori dal titolo “La fioraia del Giambellino”. A rivelarlo è la stessa conduttrice al settimanale Chi in edicola domani mattina e che oggi anticipa il suo numero proprio lasciando trapelare le dichiarazioni della Venier: “C’è un progetto, così potrei tornare a fare l’attrice”. Le sue dichiarazioni poi non possono non vantarsi del successo di Domenica In e non solo in termini di ascolti ma anche del buon, vecchio, caro gradimento: “IO lo so che gli ascolti determinano il successo o l’insuccesso di un programma. Ed è chiaro che se il programma va bene io sono contenta. Ma io mi ero proposta di fare tre ore e mezza di allegria e pensiero, di profondità e leggerezza. Sono riuscita a fare una bella domenica, sono felice perché Domenica In ha ritrovato la sua luce“. Quale sarà il prossimo affronto ai danni di Barbara d’Urso?

© RIPRODUZIONE RISERVATA