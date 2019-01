Perry Mason/ Matthew Rhys di The Americans sarà il famoso avvocato per HBO e Robert Downey Jr

I due sicuramente non hanno bisogno di presentazioni così come ne ha bisogno Perry Mason, il famoso avvocato che presto prenderà nuovamente vita e avrà il volto del pluripremiato attore protagonista di The Americans, Matthew Rhys. La serie si è ormai conclusa nel migliore dei modi, con un buon finale e tanti premi che hanno voluto evidenziare la bravura di Rhys e della sua co-star, la bella Keri Russel. Dopo aver trionfato ai Golden Globes e nelle ultime ore anche ai Critics Choice Awards 2019, adesso Matthew Rhys dovrà appendere al chiodo i suoi abiti di spia russa e prepararsi a vestire quelli del famoso avvocato per una serie firmata da HBO e che vedrà il famoso Iron Man, ovvero Robert Downey Jr alla produzione. Proprio quest’ultimo ha dato l’annuncio ufficiale stuzzicando i fan e mostrando la sceneggiatura della serie che sarà un reboot di quella originale che ha visto Raymond Burr prestare il volto al protagonista per la CBS per ben nove stagioni a partire dal 1957.

I DETTAGLI SUL PROGETTO

La serie potrebbe andare in onda già entro la fine dell’anno ma si lascia alle spalle già una storia un po’ complicata visto che era proprio Robert Downey Jr il prescelto per prestare il volo a Perry Mason nella mini serie reboot ma lui ha poi ceduto il posto a Matthew Rhys rimanendo produttore esecutivo della serie. Anche per quel che riguarda la scrittura c’è stata un po’ di maretta visto che il prescelto in questo caso era il famoso Nic Pizzolatto che, poi, ha ripiegato su True Detective 3 lasciando il suo posto alla coppia di sceneggiatori formata da Rolin Jones e Ron Fitzgerald. Infine, sarà proprio Rhys insieme a Susan Downey e Amanda Burrell ad occuparsi della produzione della prima stagione. In passato il pubblico non ha apprezzato il ritorno di Perry Mason, che siano questi i tempi maturi per rivederlo in azione? Ecco l’annuncio di Downey Jr sul suo profilo Instagram:





© RIPRODUZIONE RISERVATA